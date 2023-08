Lancement du Redmi 12 5G : un téléphone abordable avec des fonctionnalités impressionnantes

L’événement Redmi Revolution a eu lieu aujourd’hui en Inde. De manière passionnante, ils ont dévoilé plusieurs nouveaux produits lors de l’événement. Le moment fort de l’événement a été la première mondiale du smartphone Redmi 12 5G. Une fois de plus, Xiaomi a réussi à créer un smartphone qui associe d’excellentes fonctionnalités à un prix abordable.

Redmi 12 5G : Un mélange tentant de puissance et d’accessibilité

Parlons maintenant des prix. En Inde, le Redmi 12 5G est disponible en trois déclinaisons. La première déclinaison propose 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 135 $. La deuxième déclinaison offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 150 $. Et enfin, il y a la troisième déclinaison, qui propose 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 175 $.

Une différence clé entre le Redmi 12 5G et son prédécesseur, le Redmi 12 4G, est le processeur. Le Redmi 12 5G est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC, tandis que le Redmi 12 4G utilisait le processeur MediaTek Helio G88 SoC.

Selon les créateurs, le Redmi 12 5G possède le plus grand écran de sa catégorie. L’écran mesure 6,79 pouces et offre une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz. Pour une protection supplémentaire, l’écran est protégé par un Gorilla Glass. De plus, le smartphone dispose d’un système à double caméra, le capteur principal capturant des images à 50 mégapixels. Le Redmi 12 5G est également doté d’une protection IP53.

D’autres caractéristiques remarquables du Redmi 12 5G incluent une batterie de 5000 mAh, un émetteur infrarouge (IR) et une socket casque standard. Il fonctionne sous Android 13 avec l’interface MIUI 14, offrant une expérience utilisateur fluide.

En conclusion, le 12 5G est un ajout impressionnant à la gamme de smartphones de Xiaomi. Avec son prix attractif, ses performances puissantes, son grand écran et ses fonctionnalités avancées, il offre un excellent communiqué qualité-prix.

Caractéristiques du Redmi 12 5G

Écran LCD FHD+ de 6,79 pouces (2460 x 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement adaptatif de 30/48/60/90 Hz, communiqué écran / corps de 91 %, luminosité maximale de 550 nits, protection Gorilla Glass 3

Plateforme mobile Snapdragon 4 Gen 2 octa-core 4 nm (2,2 GHz x 2 CPU Kryo basés sur A78 + 2 GHz x 6 CPU Kryo basés sur A55) avec GPU Adreno 613

4 Go / 6 Go / 8 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go / 256 Go de stockage interne UFS 2.2, mémoire extensible jusqu’à 1 To avec microSD

Android 13 avec MIUI 14

Double SIM hybride (nano + nano / microSD)

Appareil photo arrière de 50 MP, flash LED, capteur de profondeur de 2 MP avec ouverture f/2.4

Appareil photo frontal de 8 MP avec ouverture f/2.0

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, capteur infrarouge

Socket audio 3,5 mm, haut-parleur inférieur

Dimensions : 168,6 x 76,28 x 8,17 mm ; Poids : 199 g

5G SA / NSA, Double VoLTE 4G, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batterie de 5000 mAh (typique) avec charge rapide 18 W

