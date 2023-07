Ulysse ajoute le support des équations LaTeX ainsi que des options pour dupliquer et archiver les projets

Ulysses, l’application d’écriture populaire pour iPhone, iPad et Mac, bénéficie de nouvelles fonctionnalités aujourd’hui avec la mise à jour en version 31. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais écrire des équations en utilisant LaTeX et les prévisualiser dans l’éditeur. De plus, Ulysses 31 propose également des options pour dupliquer des projets et d’autres améliorations.

Les nouveautés d’Ulysses 31

Comme le détaille Ulysses, l’application prend désormais en charge les équations en LaTeX. Pour ceux qui ne connaissent pas, LaTeX est un système de préparation de documents utilisé pour la communication et la publication de documents scientifiques. Avec Ulysses 31, les utilisateurs peuvent non seulement écrire des équations en LaTeX, mais également les prévisualiser dans l’éditeur.

L’application permet également aux utilisateurs d’exporter des équations dans de nombreux formats différents, tels que PDF et Markdown, et même de les publier sur WordPress et d’autres plateformes. Plus précisément, voici ce qui est nouveau en ce qui concerne le support de LaTeX :

Écrire des équations en utilisant LaTeX

Prévisualiser des équations dans l’éditeur

Exporter des équations vers des formats tels que PDF, DOCX, HTML, ePub et Markdown

Publier des équations sur WordPress, Ghost et Micro.blog

Mais il y a d’autres nouveautés avec cette mise à jour. Selon les notes de mise à jour, Ulysses 31 ajoute également des options pour dupliquer et archiver des projets. En plus des nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour comprend des corrections de bugs et des améliorations, notamment :

Ulysses devrait maintenant se lancer un peu plus rapidement, en particulier avec de grandes bibliothèques et de nombreux projets

Le téléchargement de nombreuses feuilles depuis iCloud devrait également être beaucoup plus rapide

Certains conflits de synchronisation sont désormais résolus automatiquement

Le statut de publication des feuilles n’est plus perdu lors du déplacement des feuilles vers un projet

Résolution d’un problème où des projets effacés apparaissaient toujours dans les sauvegardes

Téléchargez-le maintenant

Ulysses est disponible sur l’App Store pour Mac, iPhone et iPad. Après la période d’essai, vous pouvez débloquer la version complète sur toutes les plateformes pour 5,99 $ par mois ou 39,99 $ par an. Il est également disponible via Setapp, qui propose plus de 200 applications iPhone et Mac pour un abonnement mensuel unique de 9,99 $.

