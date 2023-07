Windows 11 s’améliorera bientôt dans la gestion des configurations multi-écrans

Pourquoi est-ce important: Les passionnés de PC possédant des configurations à plusieurs écrans bénéficieront bientôt de quelques améliorations pour faciliter leur expérience sur Windows 11. Microsoft teste actuellement quelques ajustements pour la logique régissant l’interaction de Windows avec un mélange d’écrans à haute résolution et haute fréquence de rafraîchissement. Les changements permettront des réglages de fréquence de rafraîchissement par écran et devraient réduire la consommation d’énergie et le bruit du système.

Alors que la plupart d’entre vous n’ont pas encore effectué la mise à niveau vers Windows 11, Microsoft s’est affairé à peaufiner ses imperfections et à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur globale. Les améliorations notables comprennent une interface onglet pour l’Explorateur de fichiers, une protection renforcée contre les tentatives de phishing, des réglages Auto HDR par jeu, une nouvelle politique de verrouillage de compte pour bloquer les attaques par force brute, des corrections pour les problèmes de saccades de jeu, et bien plus encore.

Microsoft travaille également sur un certain nombre d’améliorations pour la prochaine mise à jour Windows 11 23H2, notamment une meilleure prise en charge de plusieurs écrans. Le groupe teste actuellement une fonctionnalité qui facilitera beaucoup l’utilisation de plusieurs écrans à haute fréquence de rafraîchissement, avec l’avantage supplémentaire d’une consommation d’énergie réduite et de meilleures températures GPU lors de charges légères de travail.

Pour ce faire, le géant du logiciel a modifié la logique de la fréquence de rafraîchissement pour permettre des fréquences de rafraîchissement différentes sur différents écrans, en fonction de l’utilisation de chacun et du contenu affiché dessus. Cela devrait aider certaines cartes graphiques à fonctionner à des températures plus basses, ce qui se traduit par un bruit de ventilateur réduit ou un fonctionnement quasiment silencieux pour les modèles prenant en charge le mode « Zero RPM ».

C’est un domaine où les cartes graphiques de la série RX 7000 d’AMD ont été particulièrement problématiques, les utilisateurs signalant toujours des problèmes même après la dernière mise à jour des drivers.