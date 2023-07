Apple Music révèle qui détient le record du plus grand nombre d’écoutes de nouveaux albums jusqu’à présent cette année

Nous sommes déjà à plus de la moitié de 2023 et Apple Music a partagé aujourd’hui quel artiste détient le record du plus grand nombre de streams le premier jour pour un album. Auriez-vous deviné ? Indice, il s’agit en réalité de Taylor Swift…

Cela fait cinq ans que le rappeur Travis Scott a sorti son album à succès ASTROWORLD, qui a augmenté l’engouement pour « UTOPIA » cet été. Actuellement, Apple Music a annoncé que sa nouvelle sortie a établi un record de streams le premier jour sur la plateforme pour 2023.

UTOPIA est arrivé il y a quelques jours seulement, le 28 juillet, et ressemble plutôt à un double album avec 19 morceaux. Et l’album compte des invités de marque comme Beyoncé et Drake.

Voici comment les éditeurs d’Apple Music décrivent le nouvel album :

Sans surprise, Scott livre quelque chose qu’il est le seul à pouvoir livrer, un album captivant qui transforme le pouvoir des stars et l’art expérimental en un monument musical merveilleux. Le boom-bap puissant de l’ouverture de « HYAENA », le cru funkadelic de « MODERN JAM » et le thump proggy de « CIRCUS MAXIMUS » ne sont que quelques exemples de la manière dont il a généreusement étendu son univers sonore avec cet album. Il semble maintenant apprécier une certaine austérité, comme sur « I KNOW ? » et « LOST FOREVER », mais reste incapable d’échapper complètement aux frissons maximalistes de son passé. La liste des invités délibérément dissimulée contient bon nombre de stars et de superstars, et les auditeurs avisés pourront essayer de tous les identifier sans aide. La voix inimitable de Drake mène le morceau métamorphe « MELTDOWN », tandis que Playboi Carti déroule son murmure magnifique sur le bourdonnant « FE!N. » Mais lorsque Beyoncé arrive pour « DELRESTO (ECHOES) », ses contenus de club atténués évoquant sa propre renaissance dans la musique dance, elle apporte une énergie de diva qui se prélasse au milieu de la pointe de Scott.

Apple Music a partagé la nouvelle selon laquelle UTOPIA a battu le record du plus grand nombre de streams le premier jour pour un album en 2023 sur les réseaux sociaux. Un exploit impressionnant compte tenu d’autres sorties à succès de 2023 comme « Speak Now (Taylor’s Version) » de Taylor Swift.

