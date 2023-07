L’administration Biden prévoit de limiter les investissements technologiques américains en Chine le mois prochain

En bref : Le gouvernement américain n’a pas terminé sa mission visant à ralentir les avancées technologiques de la Chine. Selon de nouveaux communiqués, le président Joe Biden prévoit de signer un décret qui limitera les investissements tests dans la nation asiatique d’ici mi-août.

Citant des sources proches du sujet, Bloomberg rapporte que le décret ciblera principalement les domaines où les États-Unis ont déjà tenté de restreindre le développement de la Chine : les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

La publication écrit que le décret n’affectera aucun investissement existant et ne fera que prohiber certaines transactions. Les autres accords devront être divulgués au gouvernement.

Les sources affirment que le décret a été retardé à plusieurs reprises par le passé et qu’il n’y a aucune garantie que cela ne se reproduise pas. Les limitations ne seront pas mises en œuvre avant l’année prochaine, et il y aura un processus de règlementation avec une période de commentaires pour que les parties intéressées puissent donner leur test sur la version finale.

Le gouvernement chinois a déclaré le mois dernier qu’il réagirait si l’administration Biden imposait de nouvelles limites aux technologies et aux capitaux entrant dans le pays, sans toutefois préciser quelles actions il pourrait entreprendre.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les restrictions n’affecteraient pas de manière significative la capacité de la Chine à attirer les investissements américains et qu’elles étaient spécifiquement ciblées. Elle a également déclaré que les restrictions n’avaient pas pour but de ralentir la croissance de la Chine ou d’être une mesure de représailles pour une action spécifique.

Les États-Unis ont infligé une série de sanctions à la Chine au fil des ans, y compris des restrictions à l’exportation de puces d’IA afin d’éviter qu’elles ne soient utilisées à des fins militaires, ce que NVIDIA prévient pourrait entraîner des pertes industrielles permanentes aux États-Unis. Il y a également eu de nombreuses sanctions liées à l’exportation d’outils de fabrication de puces avancées, et les États-Unis ont encouragé les Pays-Bas et le Japon à faire de même.

La Chine a riposté aux restrictions américaines par le passé. Le pays a interdit les puces Micron en mai en affirmant des risques de sécurité pour le réseau, affirmant qu’elles représentaient des risques majeurs pour la chaîne d’approvisionnement de l’infrastructure test de la Chine, qui comprend les banques publiques, les transports et les télécommunications.

Plus récemment, la Chine a réagi aux propositions américaines pour resserrer davantage les restrictions à l’exportation des puces d’IA en annonçant de nouveaux contrôles sur l’exportation du gallium et du germanium, deux métaux essentiels pour l’industrie des semi-conducteurs, des télécommunications et des véhicules électriques.

