POCO M6 Pro 5G est sur le point d’être dévoilé très bientôt, voici tout ce que nous savons

Himanshu Tandon, le responsable de POCO Inde, a récemment partagé sur Twitter la première image teaser du prochain POCO M6 Pro 5G. Bien que l’image teaser ne révèle pas de spécifications détaillées, nous en savons déjà beaucoup sur l’appareil.

Caractéristiques et date de sortie du POCO M6 Pro 5G

Comme son nom l’indique, le POCO M6 Pro prendra en charge la connectivité 5G et aura des spécifications similaires au Redmi 12 5G. La présentation du Redmi 12 5G est prévue en Inde le 1er août, mais la date de lancement du POCO M6 Pro 5G n’a pas été précisée par Himanshu Tandon. Cependant, il est très probable que le POCO M6 Pro 5G soit introduit une semaine ou deux après l’événement de lancement du Redmi 12 5G en Inde. Le Redmi 12 5G apparaît sur Geekbench, l’événement de lancement se déroulera le 1er août en Inde !

Les deux appareils auront des spécifications identiques, mais il est peu probable qu’ils soient dévoilés ensemble le 1er août. Le POCO M6 Pro 5G semble être réservé à une date ultérieure. Comme le POCO M6 Pro 5G est en réalité un rebranding du Redmi 12 5G, on pourrait penser que le POCO M6 est le même téléphone que le Redmi 12 4G, mais ce serait complètement faux. Aucune information n’est disponible sur le POCO M6 pour le moment, seul le M6 Pro 5G sera bientôt présenté.

Le POCO M6 Pro 5G aura des spécifications similaires au Redmi 12 5G. Sur l’image partagée par Himanshu Tandon, nous voyons un téléphone avec un système de double caméra, composé d’une caméra principale de 50 MP et d’un système de caméra macro de 2 MP. Le Redmi 12 5G et le POCO M6 Pro 5G seront équipés du même chipset Snapdragon 4 Gen 2. Il s’agit d’un chipset d’entrée de gamme, mais il est suffisamment efficace et puissant pour les tâches quotidiennes de base.

Le POCO M6 Pro 5G aura un écran IPS LCD de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux téléphones seront livrés avec MIUI 14 basé sur Android 13. Le POCO M6 Pro 5G sera équipé d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge de 18W. Le capteur d’empreintes digitales sera placé sur la touche d’alimentation.



