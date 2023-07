Les hackers infectent les joueurs de Modern Warfare 2 avec un malware Auto-Propagateur

En résumé : La version originale de Call of Duty: Modern Warfare 2 proposait une multitude de titres et d’emblèmes à débloquer par les joueurs. L’un de ces titres, « Infected », ne pouvait être obtenu qu’en se faisant poignarder par un ennemi qui utilisait activement ce titre. Cependant, le dernier cas d' »infection » qui se répand actuellement n’a rien à voir avec cela.

Fin du mois dernier, un utilisateur de Steam a signalé que des hackers utilisaient des lobbies de jeu de MW2 pour propager un ver informatique. Des recherches supplémentaires et des analyses ont semblé confirmer qu’il s’agissait bien d’un ver. Hier seulement, Activision a mis le mode multijoueur de Modern Warfare 2 (Steam) hors ligne pour « enquêter sur des signalements d’un problème ».

Le compte Twitter qui a annoncé l’enquête n’a pas commenté davantage, et il n’est pas clair si le mode multijoueur de MW2 est à nouveau en ligne au moment de la rédaction de cet article.

Comme mentionné, il s’agit de la version originale de Modern Warfare 2 datant de 2009 et non de la suite du reboot de 2022. MW2 est sans doute l’un des meilleurs jeux Call of Duty jamais publiés et malgré son âge, il compte toujours de nombreux joueurs en ligne.

Le jeu était si apprécié qu’il a servi de base à un reboot. Call of Duty: Modern Warfare II par Infinity War a été le lancement phare de CoD de l’année dernière. Le jeu est sorti fin octobre et a rapporté près d’un milliard de dollars en seulement trois jours, le meilleur week-end d’ouverture pour un jeu Call of Duty de l’histoire de la franchise.

Call of Duty a été au centre de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft depuis l’annonce de l’accord en début d’année 2022. Sony et d’autres ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité pour Microsoft de rendre la franchise exclusive à ses plateformes, portant ainsi un coup majeur à des entreprises telles que Sony et sa PlayStation.

Microsoft a riposté et a finalement vaincu la FTC devant un tribunal fédéral, ouvrant ainsi la voie à l’acquisition. Microsoft et Activision ont récemment repoussé la date limite de fusion pour faire face à l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni.

Le prochain jeu de la franchise devrait être Call of Duty: Modern Warfare III, et il devrait sortir à temps pour les fêtes.



