Guide d’achat Samsung Galaxy Z Fold 5 : Faut-il se laisser tenter ?

Samsung vient d’annoncer son tout nouveau dispositif pliable lors de l’événement Galaxy Unpacked. Le tout nouveau Galaxy Z Fold 5 est l’un des dispositifs pliables les plus performants et durables de la série Galaxy Fold de Samsung. Le Galaxy Z Fold 5 est le cinquième appareil de la gamme pliable qui a été introduit en 2019.

Lorsque l’on regarde le marché des dispositifs pliables, Samsung domine la part de marché d’une bonne proportion non seulement en raison de son prix, mais aussi des fonctionnalités et du matériel que Samsung peut offrir pour ses appareils phares. Alors que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 4, fête sa première année, il est temps de voir s’il vaut la peine de passer au Galaxy Z Fold 5 ou de simplement ignorer l’appareil.

Avec l’annonce récente du Galaxy Z Fold 5, il est préférable de connaître les caractéristiques du dispositif, son prix, ses variantes, ainsi que les raisons pour lesquelles vous devriez opter pour le Galaxy Z Fold 5 plutôt que d’autres options pliables.

Quelles sont les spécifications du Galaxy Z Fold 5?

Lorsqu’il s’agit du Galaxy Z Fold 5, les utilisateurs du monde entier souhaitent l’utiliser comme un outil de travail fiable capable d’effectuer des tâches quotidiennes avec facilité et ils s’attendent également à ce que l’appareil leur dure au moins deux ans. Alors jetons un coup d’œil à ce qui se cache sous le capot du Galaxy Z Fold 5.

Nom du téléphone : Samsung Galaxy Z Fold 5

SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Options de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To

RAM : 12 Go

Taille de l’écran principal : 7,6 pouces

Type d’écran principal : OLED

Taille de l’écran externe : 6,2 pouces

Type d’écran externe : OLED

Taux de rafraîchissement maximal : 120 Hz (pour les deux écrans)

Capacité de la batterie : 4 400 mAh

Capacité de charge : 25 W (filaire), 15 W (sans fil), charge sans fil inversée 4,5 W

Système d’exploitation : Android 13 avec One UI 5.1.1

Caméra de l’écran externe : 10 MP @ f/2.2

Caméras principales arrière : 50 MP @ f/1.8, 12 MP @ f/2.2, 10 MP téléobjectif 3x @ f/2.4

Caméra intérieure principale : 4 MP @ f/1.8

Indice de protection : IPX8

Combien coûte le Galaxy Z Fold 5 ?

Samsung est toujours connu pour être cohérent avec ses prix pour les nouveaux appareils. Le Galaxy Z Fold 5 a un prix de départ de 1 799 $. Il s’agit du même prix que nous avons vu pour le précédent Galaxy Z Fold 4. Voici combien coûteront les différentes variantes du Galaxy Z Fold 5.

12 Go de RAM avec 256 Go de stockage : 1 799 $

12 Go de RAM avec 512 Go de stockage : 1 919 $

12 Go de RAM avec 1 To de stockage : 2 159 $

Aubaines sur le Galaxy Z Fold 5 512 Go pour le prix de la variante de 256 Go [Offre] – Samsung US

Si les prix vous semblent familiers, c’est parce que ce sont les mêmes prix qui ont été fixés pour le Galaxy Z Fold 4. Bien sûr, vous trouverez maintenant le Galaxy Z Fold 4 à un prix bien inférieur, et c’est le bon moment pour passer au Fold 4 si vous y avez réfléchi depuis un certain temps.

Évidemment, vous aurez des offres de reprise disponibles pour le Galaxy Z Fold 5. Il pourrait également y avoir des offres spéciales avec certains fournisseurs de réseau qui vous permettent d’obtenir un téléphone dans le cadre d’un contrat d’un ou deux ans. Ou vous pouvez simplement attendre une excellente offre ou réduction pour les festivals qui réduira le prix du Galaxy Z Fold 5.

Combien de mises à jour Android le Galaxy Z Fold 5 reçoit-il ?

Si vous êtes quelqu’un qui conserve son smartphone pendant une longue période, il y a une bonne nouvelle pour vous en ce qui concerne les mises à jour logicielles et de sécurité pour l’appareil. Le Galaxy Z Fold 5 sera lancé avec Android 13 et One UI 5.1 préinstallés. Samsung a promis une mise à jour logicielle de quatre ans pour tous ses appareils phares et haut de gamme. Ainsi, vous bénéficierez de mises à jour majeures jusqu’à Android 17 et les mises à jour de sécurité seront disponibles pour l’appareil pendant 5 ans.

Le dernier grande mise à jour de l’appareil sera en 2027 et la dernière mise à jour de sécurité en 2028. C’est une période assez longue pour un appareil Android et Samsung est le seul fabricant qui propose de telles mises à jour logicielles prolongées. C’est donc un bon appareil si vous souhaitez bénéficier de mises à jour régulières pendant des années.

Que contient la boîte du Galaxy Z Fold 5 ?

Comme c’est la tendance chez de nombreuses marques de smartphones de nos jours de ne pas inclure le chargeur, voici ce que vous obtenez dans la boîte lorsque vous achetez le Galaxy Z Fold 5.

Le Galaxy Z Fold 5

Câble USB Type C

Outil d’éjection de la carte SIM

Documents – manuel, carte de garantie.

Donc, si vous avez déjà un chargeur qui prend en charge le Galaxy Z Fold 5, vous n’avez pas à vous inquiéter. Mais si vous êtes un nouvel utilisateur d’un téléphone Galaxy, vous voudrez peut-être vous procurer un chargeur Samsung disponible sur le site officiel de Samsung. Ou vous pouvez utiliser des chargeurs compatibles tels que ceux d’Anker ou de Belkin.

Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 5

Alors que les prix sont les mêmes, vous pouvez maintenant obtenir le Galaxy Z Fold 4 à un prix beaucoup moins cher si vous prévoyez d’acheter un appareil pliable de Samsung. En toute honnêteté, il n’y a aucune différence entre le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Fold 5.

Lorsque vous comparez les caractéristiques entre les deux appareils, la seule différence est l’amélioration du SoC Qualcomm Snapdragon. Le Galaxy Z Fold 4 est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 et le Galaxy Z Fold 5 est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2.

Alors que les modules de caméra sont identiques pour les deux appareils, Samsung travaille toujours sur la partie logicielle et vous pouvez vous attendre à de meilleures photos et vidéos avec le Galaxy Z Fold 5. Si vous aimez simplement obtenir le dernier et le plus récent appareil Samsung ou si vous avez un contrat avec votre opérateur téléphonique, l’achat du Galaxy Z Fold 5 est un choix judicieux.

Devriez-vous obtenir le Galaxy Z Fold 5?

Actuellement, c’est une question difficile à répondre. C’est difficile tout simplement parce que le Galaxy Z Fold 4 et le Z Fold 5 sont similaires dans de nombreux aspects, à l’exception des améliorations logicielles dans le département de la caméra et de l’amélioration du SoC Snapdragon 8 Gen 2. En ce qui concerne l’écran, la batterie et les options de stockage, le Galaxy Z Fold 4 a tout ce que le Z Fold 5 a. En résumé, il n’est pas judicieux de passer du Galaxy Z Fold 4 au Galaxy Z Fold 5.

Mais si vous utilisez un ancien appareil Galaxy Z Fold, c’est-à-dire le Fold 3 ou plus ancien, alors obtenir le Z Fold 5 est meilleur car vous remarquerez beaucoup de différences. À moins que vous n’obteniez une bonne offre sur le nouveau Galaxy Z Fold 5, restez avec votre Galaxy Z Fold 4 et attendez encore un an lorsque le Galaxy Z Fold 6 sera accompagné de mises à niveau qui rendront judicieux de passer au nouvel appareil.

Mais si vous envisagez d’obtenir un appareil Galaxy Z Fold, le Galaxy Z Fold 4 est une meilleure option simplement parce que le Z Fold 5 a des spécifications similaires, et le Z Fold 4 est également disponible à un prix moins cher. Ou si vous êtes simplement intéressé par le Galaxy Z Fold 5, je vous suggère de consulter les avis sur le Galaxy Z Fold 5 de votre YouTubeur technologique préféré, puis de choisir d’acheter le Z Fold 5 ou simplement de passer votre chemin.

Questions fréquemment posées

Quand le Galaxy Z Fold 5 sera-t-il disponible à l’achat?

Le Galaxy Z Fold 5 sera disponible à l’achat à partir du 11 août 2023.

Quelles options de stockage sont disponibles sur le Galaxy Z Fold 5?

Le Galaxy Z Fold 5 est livré avec 12 Go de RAM. Vous pouvez choisir entre les options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Quelles options de couleur sont disponibles pour le Galaxy Z Fold 5?

Le Z Fold 5 est disponible en trois variantes de couleur : Phantom Black, Icy Blue et Cream.

Y a-t-il une édition spéciale de couleur pour le Galaxy Z Fold 5?

Oui, il y a des variantes de couleur spéciales pour le Galaxy Z Fold 5. Vous pouvez acheter les variantes de couleur Bleu ou Gris du Galaxy Z Fold 5 via la boutique en ligne officielle de Samsung.

Recevez-vous un chargeur avec le Galaxy Z Fold 5?

Non. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 ne contient pas de chargeur. Vous devrez soit utiliser celui que vous possédez déjà, soit vous en procurer un nouveau auprès de Samsung.

À quel prix est vendu le Galaxy Z Fold 5?

La version de base du Galaxy Z Fold 5 est proposée à un prix de 1 799 $. Cette version de base est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

