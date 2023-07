Redmi 12 5G sera officiellement lancé mondialement le 1er août

Le géant chinois de la fabrication, Redmi, a annoncé aujourd’hui que le lancement mondial du Redmi 12 5G aura lieu en Inde le 1er août. Ce dispositif avec des caractéristiques décentes et un bon prix pourrait être un changement de jeu pour l’entreprise. Selon le poste sur Twitter, Redmi affirme que ce dispositif « redéfinira la connectivité et ouvrira une nouvelle ère de possibilités ».

Redmi 12 5G – une amélioration de la connectivité

Le Redmi 12 5G sera simplement une amélioration du Redmi 12, mais uniquement en ce qui concerne la connectivité. Le Redmi 12 ne prend en charge que la 4G, mais le Redmi 12 5G ajoutera le réseau 5G le plus récent.

L’un des points forts du Redmi 12 est son « design en verre crystal ». Cet élément de design ajoute une touche d’élégance et de sophistication au smartphone, le rendant visuellement attrayant. Les détails exacts du design doivent encore être révélés, mais d’après les images du teaser, nous pouvons nous attendre à un look élégant et moderne. Xiaomi a lancé le Redmi 12 en juin de cette année et il utilise un écran LCD de résolution FHD+ de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a des retours selon lesquels le Redmi 12 5G sera également doté d’un écran similaire.

Le Redmi 12 est équipé d’une puce MediaTek Helio G88 pour sa configuration hardware. Il prend uniquement en charge les réseaux 4G et propose des options de stockage de 4/8 Go+128/256 Go, avec la possibilité d’ajouter de l’espace supplémentaire via une carte microSD. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et prend en charge la charge rapide 18W. Le téléphone dispose également d’une fonction de reconnaissance d’empreintes digitales sur le côté et inclut une socket casque 3,5 mm.

Selon les informations sur la page officielle de l’entreprise, le téléphone mobile Redmi 12 5G est essentiellement identique à celui du Redmi 12. Ce dispositif sera doté d’un appareil photo principal de 50 MP, d’une batterie de 5000 mAh et d’un appareil photo frontal de 8 MP, tout comme le Redmi 12.

Conclusion

Le Redmi 12 5G fera ses débuts mondiaux le 1er août. Ce dispositif promet d’être un smartphone impressionnant. Tout comme le Redmi 12, ce dispositif devrait offrir des performances puissantes, un design élégant et un prix abordable. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et de tests détaillées lorsque le Redmi 12 arrivera sur le marché.

