LA NVIDIA RTX 4090 Ti a-t-elle été arrêtée avant même d’être annoncée

Rumeur : Les rumeurs persistantes selon lesquelles NVIDIA prévoit de sortir une carte graphique RTX 4090 Ti massive pourraient s’arrêter après que des fuites ont affirmé qu’elle a été annulée. En supposant que NVIDIA avait réellement l’intention de sortir un produit Lovelace au-dessus du RTX 4090, l’annuler à un moment où même les cartes « milieu de gamme » coûtent une fortune était probablement une décision sensée.

Les rumeurs concernant un monstre, le RTX 4090 Ti à quatre emplacements sont arrivées en janvier. On prétendait que la carte embarquerait 24 Go de mémoire à 24 Gbps et une version légèrement réduite du AD102 avec 18 176 cœurs Cuda, 192 ROP, 568 TMU, un cache L2 de 96 Mo et un bus mémoire de 384 bits. On disait aussi qu’elle aurait une TGP de 600 W.

La configuration du AD102 est similaire à celle utilisée dans la carte RTX 6000 Ada Generation destinée au marché professionnel et d’entreprise, bien que ce produit de plus de 7000 $ embarque 48Go de GDDR6.

Mais le même fuiteur prolifique qui a révélé ces caractéristiques, kopite7kimi, déclare maintenant que NVIDIA a décidé d’annuler la carte. Étant donné que le RTX 4090 affiche un prix de 1600 $, il est peu probable que beaucoup de personnes se seraient précipitées pour acheter quelque chose de encore plus cher en ces temps économiquement incertains.

Alors que NVIDIA annule apparemment une carte haut de gamme potentielle, kopite7kimi déclare également qu’il prépare de nouvelles déclinaisons plus bas dans la gamme de produits. Le fuiteur affirme que de nouvelles versions du RTX 4070 et du RTX 4060 sont en préparation avec des GPU haut de gamme : un AD103 réduit et un AD106.

L’AD103, actuellement utilisé dans le RTX 4080 de bureau et le RTX 4090 mobile, pourrait apporter une amélioration des caractéristiques au RTX 4070, qui utilise le GPU AD104. Nous pourrions voir une augmentation de 192 bits à 256 bits, et peut-être une version avec 16 Go de VRAM.

Quant au RTX 4060, qui utilise le GPU AD107, la nouvelle déclinaison pourrait également offrir une configuration supérieure en utilisant l’AD106, présent dans les RTX 4060 Ti 8 Go et 16 Go.

Il y a beaucoup d’inconnues ici, et même si NVIDIA utilise des versions réduites de GPU plus puissants dans de nouvelles déclinaisons de cartes, c’est quelque chose que l’entreprise a fait auparavant sans améliorer sensiblement leurs performances.

En revenant au RTX 4090 Ti, il semble que NVIDIA compte garder le RTX 4090 en tête de la gamme de produits grand public – nous avons également entendu parler d’une Lovelace Titan de 900W annulée l’année dernière car elle faisait fondre les blocs d’alimentation. L’équipe Green pourrait toujours sortir le 4090 Ti à une date ultérieure, bien sûr, mais les cartes RTX 5000 sont censées être lancées l’année prochaine avec d’importantes améliorations de performances.



