Les premiers Mac M3 arrivent bientôt, voici tout ce que nous savons

Suite à l’annonce de la puce M2 lors de la WWDC 2022, nous sommes maintenant à la veille de l’annonce par Apple de la nouvelle puce M3. La puce M3 devrait être une mise à niveau majeure par communiqué à la M2, passant à un nouveau processus de fabrication et de production qui offrira une importante amélioration tant au niveau des performances que de l’efficacité.

Caractéristiques de la puce M3

Le changement le plus important apporté à la puce M3 est qu’elle sera fabriquée grâce à un processus de fabrication de 3 nanomètres. Les deux puces Apple Silicon précédentes pour Mac, ainsi que les modèles d’iPhone récents, étaient toutes fabriquées avec un processus de 5 nm. La taille de fabrication en « nanomètres » d’une puce représente la distance entre les transistors de la puce. Plus la distance est petite, meilleures sont les performances et l’efficacité.

La réduction de la taille de fabrication de 5 nm à 3 nm représente un changement majeur. Cela permettra une plus grande densité de cœurs, tout en signifiant simultanément que les performances et l’efficacité de chaque cœur seront améliorées.

Bloomberg a rapporté que la configuration de base de la puce M3 Pro comportera 12 cœurs CPU et 18 cœurs GPU, avec une capacité maximale de 36 Go de RAM. Cela suggère que la puce M3 Pro de base a 2 cœurs CPU de plus et 2 cœurs GPU de plus par communiqué à la puce M2 Pro de base. La puce M3 Pro de base aura également apparemment un plafond de RAM légèrement plus élevé, prenant en charge jusqu’à 36 Go contre 32 Go sur la puce M2 Pro.

Théoriquement, vous pouvez vous attendre à des augmentations similaires sur la M3 de base, les puces M3 Max et M3 Ultra également. Pour l’instant, aucun détail sur les configurations de la gamme plus large de puces M3 n’a fuité.

Macworld a tenté d’estimer les gains potentiels de performances pour la puce M3, en se basant sur les mises à jour passées et l’augmentation du nombre de cœurs :

Comme toujours, Apple peut trouver son propre équilibre entre les améliorations d’efficacité et de performances. Elle pourrait se concentrer davantage sur l’efficacité, en se concentrant sur des améliorations de la durée de vie de la batterie et en optant pour de plus petites améliorations de performances. Elle pourrait également faire l’inverse et maintenir la durée de vie de la batterie et l’efficacité à peu près les mêmes, tout en augmentant considérablement les capacités de performances.

Premiers Mac avec la puce M3

D’après Bloomberg, les premiers Mac avec une puce M3 à l’intérieur incluront le MacBook Air 13 pouces, une nouvelle version de l’iMac 24 pouces et un MacBook Pro avec une puce M3. Oui, c’est le MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar qui reste un produit dans la gamme d’Apple pour une raison quelconque.

Les modèles de Mac haut de gamme, tels que le MacBook Pro 14 et 16 pouces, ne devraient pas être mis à jour avec des puces M3 avant le début ou le milieu de l’année 2023. Ces machines seront alimentées par les puces M3 Pro et M3 Max. À un moment donné l’année prochaine, Apple devrait également lancer la puce M3 Ultra sur des Mac haut de gamme tels que les Mac Studio et Mac Pro.

En plus des Mac équipés de puces M3, Apple prépare également une nouvelle version de l’iPad Pro avec une puce M3 pour début 2024.

Retards et pénuries de stocks

Étant donné que la puce M3 sera le premier processeur de TSMC à être fabriqué en 3 nm, il est possible qu’elle rencontre des retards et des problèmes de production. En réalité, TSMC a déjà déclaré que l’entreprise peine à répondre à la demande de ses clients en matière de puces 3 nm.

Nous aurons plus de détails sur la puce M3 avant la sortie des premiers Mac avec la puce M3, qui devrait avoir lieu dès le mois d’octobre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :