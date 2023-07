Remplacement de batterie d’iPhone ne sera jamais aussi facile – Voici pourquoi

Le remplacement de la batterie de l’iPhone soi-même est une affaire délicate, et la société est confrontée à des pressions de l’Europe pour rendre le processus plus facile.

Nous avons déjà soutenu que Apple résistera fermement aux pressions légales. Ironiquement, les sociétés qui rendent le remplacement de la batterie plus facile sur leurs propres smartphones aident involontairement Apple…

La controverse sur le remplacement de la batterie de l’iPhone

Fin de l’année dernière, l’Union européenne a proposé une nouvelle législation qui obligerait des entreprises comme Apple à permettre aux consommateurs de remplacer « facilement » la batterie. Cela semblerait nécessiter un changement de la part d’Apple, puisque le remplacement de la batterie de l’iPhone soi-même nécessite actuellement un certain… courage.

Le guide iFixit pour l’iPhone 14 Pro, par exemple, liste pas moins de 37 étapes, avec 15 outils et trois formes d’adhésif séparées. Mais nous avons noté à l’époque qu’il était peu probable qu’Apple modifie la conception pour se conformer à la loi, en particulier compte tenu de sa formulation extrêmement vague.

Quand une nouvelle série de titres a semblé indiquer qu’Apple devrait changer radicalement la conception des iPhone pour se conformer, nous avons encore une fois exhorté à la prudence.

Les concurrents aident involontairement Apple

Il existe des entreprises qui essaient de rendre le remplacement de la batterie plus facile sur leurs smartphones Android, avec CNET en interviewant deux d’entre elles – HMD et Fairphone.

Alors que les deux entreprises essaient de faciliter le remplacement de la batterie, selon moi, elles font plutôt le contraire. Laissez-moi vous expliquer…

HMD admet que même avec son propre processus, disponible sur seulement deux de ses téléphones, vous devrez toujours acheter une trousse d’outils iFixit pour effectuer la tâche. Si l’achat d’outils est une étape acceptable du processus, cela fournit un argument solide à Apple pour défendre la nécessité d’outils spécialisés – d’autant plus que vous pouvez les louer plutôt que les acheter.

Fairphone mise sur la réparabilité, en adoptant une conception modulaire de ses produits pour simplifier les réparations DIY et le remplacement de la batterie. Cependant, le cofondateur Miquel Ballester admet les inconvénients de cette approche, commençant par la fiabilité.

Faire un téléphone de cette manière comporte des compromis, comme Ballester le sait bien. Une batterie entièrement intégrée collée dans un smartphone crée une connexion très stable entre le module d’alimentation et les autres composants. Une batterie remplaçable ne peut pas offrir le même niveau de stabilité, ce qui indique que la connexion est plus susceptible d’être interrompue si le téléphone est lâché ou si une particule de poussière se glisse sur le connecteur… La poussière et l’eau peuvent poser problème pour les téléphones modulaires. Le Fairphone 4, qui vient d’arriver aux États-Unis, est le premier appareil de l’entreprise à bénéficier d’un indice d’étanchéité, qui est de IP54 et est inférieur à la plupart des modèles haut de gamme. (L’iPhone 14 a un indice IP de 68.)

De plus, si vous ne concevez pas les batteries pour s’adapter aux autres composants et que vous ne les collez pas, vous vous retrouvez avec des batteries plus volumineuses. Cela indique soit que les téléphones deviennent plus épais, soit que vous sacrifiez de la capacité pour rendre les batteries plus petites.

C’est pratiquement une liste de points pour lesquels Apple pourrait plaider en faveur des arrangements actuels de la batterie :

Une plus grande fiabilité

Des appareils plus fins

Une plus longue durée de vie de la batterie

Personnellement, bien que je sois un fervent défenseur du droit à la réparation et que je pense qu’Apple ne devrait pas rendre le bricolage plus difficile sans raison valable, j’ai accepté que je fais partie d’une très petite minorité de personnes intéressées à explorer l’intérieur des appareils Apple – et que les compromis sont bien réels.

