Apple envisage d’augmenter les prix de l’iPhone 15 Pro et du Pro Max

Le grand tableau : La demande mondiale de smartphones continue de baisser, mais Apple semble ne pas s’en préoccuper. Le prochain iPhone de la société technologique sera disponible dans moins de deux mois et Cupertino continue ses activités comme d’habitude. Des sources proches de la question ont déclaré à Bloomberg qu’Apple a demandé à ses fournisseurs de produire environ 85 millions de modèles d’iPhone 15 d’ici la fin de l’année. C’est grosso modo le même nombre que les iPhone 14 demandés par l’entreprise l’année dernière.

Dans le but de lutter contre l’inflation continue et la demande des consommateurs en baisse, Apple envisage apparemment d’augmenter le prix de ses modèles haut de gamme iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Idéalement, les revenus supplémentaires pourraient compenser les pertes à l’autre extrémité de l’éventail d’achat des iPhone, où les consommateurs sont plus sensibles aux hausses de prix.

La semaine dernière, The Information a affirmé que les modèles Pro et Pro Max pourraient faire face à des pénuries considérables au lancement en raison d’un problème de fabrication des écrans fournis par LG pour ces téléphones. Cependant, une source de Bloomberg a décrit la situation comme un léger contretemps qui devrait être réglé d’ici une à deux semaines, et a déclaré que l’incident n’aura pas d’impact notable sur la production globale.

On s’attend largement à ce qu’Apple présente la famille iPhone 15 au cours de la première ou deuxième semaine de septembre. Des rumeurs antérieures ont fait état de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment une technologie de pile en couches pour augmenter la densité énergétique, un SoC A17 Bionic plus rapide pour le modèle Pro et Pro Max, ainsi qu’une intégration améliorée d’Apple Vision Pro. Le modèle iPhone 15 Pro Max pourrait également inclure un système de caméra périscopique qui porterait la plage de zoom optique du téléphone à environ 5-6x. On s’attendait également à ce que les modèles Pro soient expédiés avec des boutons latéraux tactiles, mais des problèmes techniques ont apparemment reporté ce changement d’au moins un an.

Plus tôt ce mois-ci, Counterpoint Research a déclaré que le marché mondial des smartphones était bien au-delà de sa phase de croissance rapide. En réalité, le deuxième trimestre a été le huitième trimestre consécutif avec une baisse des expéditions par communiqué à l’année précédente.

