Appeler le Comité du Prix Darwin : Les personnes mangent maintenant du borax pour attirer l’attention

WTF ?! Vous vous souvenez de l’époque où, en 2018, les personnes publiaient des vidéos TikTok (et YouTube) d’eux-mêmes en train de manger des capsules de lessive Tide ? Et que dire du défi Kiki la même année, où les personnes sortaient de leur voiture en marche et dansaient à côté du véhicule en mouvement sur la chanson « In My Feelings » de Drake ? Et bien, nous y voilà de nouveau.

La dernière tendance idiote qui a fait fureur sur Internet est l’ingestion de Borax. Le Borax est un agent de nettoyage introduit il y a 132 ans. Il est principalement utilisé comme activateur de lessive, mais il était également un ingrédient actif dans les savons en poudre bon marché avant d’être discontinué. Actuellement, il semblerait que le Borax ne serve pas seulement à nettoyer vos vêtements et vos mains. C’est également excellent pour nettoyer votre organisme. Et moi qui pensais que le défi des capsules de lessive avait appris à tout le monde que manger de la lessive n’était pas bon pour la santé.

Voici ce que Ken Ober avait à dire après avoir lu cet article vantant tous les bienfaits de la consommation de Borax :

Malgré l’indication claire sur l’emballage de ne pas manger le produit, les personnes l’ingèrent avec leur nourriture ou le boivent dans des smoothies. Pire encore, au lieu de garder leur pratique dangereuse pour eux-mêmes, ils inondent TikTok de vidéos vantant les prétendus bienfaits de la consommation de Borax. Ils prétendent qu’il peut réduire l’inflammation et soulager les douleurs de l’arthrite rhumatoïde. Il peut également soi-disant « détoxifier » le corps et prévenir le cancer.

Ces idées ridicules se basent sur quelques études affirmant que l’élément chimique périodique, le bore, a des bienfaits pour la santé. Donc, puisque le bore se trouve dans le Borax, cela doit être bon pour vous, non ? Ces personnes oublient ou ne comprennent pas que le bore qui pourrait être bon pour vous se trouve en quantités minimes dans des aliments naturels comme les fruits, les cacahuètes, les légumineuses, les pommes de terre et le lait. Et cela suppose que les études ont une offre scientifique quelconque.

Jusqu’à présent, la FDA n’a jamais reconnu le bore comme un nutriment essentiel, et aucune étude scientifique évaluée par des pairs n’a confirmé que cet élément avait des bienfaits pour la santé. Au contraire, la véritable science a conclu que le Borax (par opposition à l’élément bore) était toxique. En ingérant même de petites quantités sur de courtes périodes, cela peut provoquer des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Une exposition à long terme peut entraîner des convulsions et une anémie.

Quelle que soit la question de savoir si le Borax peut avoir des bienfaits pour la santé ou non, veuillez ne pas manger quoi que ce soit contenu dans une boîte où il est écrit « NE PAS MANGER ». C’est un bon conseil. Ne sautez pas dans le train de l’engouement pour le Borax. À tout le moins, procurez-vous la version homéopathique que certains sites marchands de nutrition vendent. Tout du moins, cela a été fabriqué en pensant à la consommation humaine, mais si vous ressentez des effets néfastes, ne dites pas que nous ne vous avons pas avertis.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :