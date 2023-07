Le monde post-cookie de Google pourrait se transformer en DRM pour Internet

La grande idée : Google essaie depuis des années de mettre en œuvre des plans pour se passer des cookies sans priver ses partenaires constructeurs des moyens de vendre des publicités ciblées, qui constituent la base des revenus de l’entreprise. Cependant, une proposition récente visant à garantir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs pourrait compromettre la liberté de fonctionnalité.

Récemment, certains employés de Google ont rédigé une page GitHub décrivant une nouvelle API qui pourrait redéfinir la relation entre les sites Web et les clients. Elle pourrait remplacer le besoin controversé des cookies. Cependant, elle pourrait également restreindre les navigateurs, les plugins ou les extensions.

La société travaille depuis 2020 à l’élimination progressive des cookies, proposant de les remplacer par des « Trust Tokens » et un système « Privacy Sandbox ». Les premiers fourniraient aux annonceurs des informations limitées sur les utilisateurs tout en chiffrant les données personnelles pour que personne ne puisse les voir.

Google avait initialement prévu de mettre en œuvre ce changement pour sa base d’utilisateurs générale dès maintenant. Cependant, il a récemment proposé de désactiver les cookies tiers d’ici la fin de l’année prochaine. Le « Privacy Sandbox », qui utilise différentes technologies pour équilibrer les besoins des annonceurs et la confidentialité des utilisateurs, est actuellement en phase de test pour les utilisateurs bêta.

La nouvelle proposition détaille « l’Intégrité de l’environnement Web », qui utiliserait ce qui ressemble à des « Trust Tokens » pour garantir que le client qui consulte un site est un être humain sans révéler trop d’informations à leur sujet. Google suggère que le système pourrait être une alternative aux captchas et à d’autres solutions utilisées par les sites Web pour bloquer les robots, les tricheurs de jeux en ligne et autres acteurs malveillants.

Cependant, la page GitHub reconnaît que les serveurs pourraient utiliser les jetons pour bloquer les visiteurs en fonction de ce qu’ils utilisent pour accéder à un site. Le résultat pourrait théoriquement être des DRM interdisant les bloqueurs de publicités, les extensions ou les systèmes d’exploitation modifiés.

Mis à part son objectif de remplacer les cookies, Google a également cherché à empêcher le blocage des publicités, mais a dû reporter ses efforts à plusieurs reprises. La proposition sur l' »Intégrité de l’environnement Web » souligne que l’entreprise ne souhaite pas permettre aux sites Web de bloquer les extensions ou les autres plugins. Cependant, il est trop tôt pour dire si les utilisateurs doivent faire confiance à ces assurances.

Pour l’instant, la proposition n’a été publiée que sur GitHub, il n’y a donc aucune preuve que Google l’ait ou la mettra officiellement en œuvre. Cependant, cela pourrait indiquer la direction générale dans laquelle se dirige Google avec son navigateur Chrome.

Des sociétés telles que Mozilla et Apple souhaitent bloquer les annonceurs de manière plus agressive en privilégiant la confidentialité des utilisateurs. Google défend sa position en suggérant que les tentatives de blocage total encourageraient les annonceurs à obtenir des données personnelles en utilisant des tactiques plus sournoises comme le « fingerprinting » et qu’il est préférable de les rencontrer de manière transparente.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :