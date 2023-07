Samsung dévoile la campagne publicitaire Galaxy Unpacked dans 13 points chauds mondiaux

L’événement de lancement très attendu de Samsung, connu sous le nom de Galaxy Unpacked, aura lieu dans quelques heures seulement. La société organise généralement cet événement chaque année pour annoncer de nouveaux produits. Comme l’a déjà annoncé l’entreprise, l’événement principal débutera en Corée du Sud le 26 juillet. L’événement marquera le lancement de nouveaux smartphones pliables, de tablettes et d’autres produits grand public de la société sud-coréenne.

Samsung fait une énorme promotion de l’événement Galaxy Unpacked

L’événement Galaxy Unpacked n’est plus qu’à deux jours et Samsung intensifie ses efforts promotionnels. Samsung a lancé sa campagne « Rejoignez le côté pliable ». Cela comprend l’affichage de publicités colorées dans 13 endroits populaires à travers le monde. Certains de ces endroits comprennent le quartier de Gangnam, la tour de Séoul et le COEX à Séoul en Corée. Times Square à New York, aux États-Unis ; Piccadilly Circus à Londres, au Royaume-Unis ; CentralWorld à Bangkok, en Thaïlande. D’autres endroits incluent Tai Koo Li à Chengdu, en Chine, et King Road Tower à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Cette année, l’événement Unpacked débutera dans la ville d’origine de Samsung. C’est pourquoi les vidéos teaser mettent en avant le quartier de Gangnam et la tour de Séoul. Il y a quelques semaines, Samsung a sorti une version plus longue de la vidéo. La vidéo présentait davantage les lieux mentionnés précédemment, tels que Times Square à New York, aux États-Unis ; Piccadilly Circus à Londres, au Royaume-Unis ; CentralWorld à Bangkok, en Thaïlande ; Tai Koo Li à Chengdu, en Chine, et King Road Tower à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Un bref historique de l’événement Galaxy Unpacked

Faisons un rapide retour en arrière ! Le voyage de la série Galaxy S de Samsung a commencé lors du CTIA Wireless 2010 à Las Vegas, aux États-Unis, où Samsung a dévoilé le premier smartphone Galaxy. Le Galaxy S2 a fait ses débuts à Barcelone, en France, suivi par le S3 à Londres, au Royaume-Unis. Le premier Galaxy Note a été annoncé au monde depuis Berlin, en Allemagne, et le révolutionnaire Galaxy Fold est apparu pour la première fois à San Francisco, aux États-Unis. Replongeons dans le passé avec un regard nostalgique sur ces événements significatifs dans la vidéo ci-dessous.

Actualité mobile et vidéo du moment