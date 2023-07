Obtenez-en un avant-goût : Microsoft lance les premières manettes Xbox au parfum de pizza.

WTF ?! Votre manette Xbox dégage-t-elle une légère odeur de fast-food ? Si cela vous manque dans votre vie et que vous ne voulez pas ajouter manuellement de délicieuses odeurs, les manettes à l’odeur étonnamment réelle de pizza de Microsoft pourraient être la solution parfaite.

Les manettes Xbox sans fil à l’odeur de pizza, « les premières au monde », sont le fruit d’une collaboration entre Microsoft et le prochain film Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, qui sortira le mois prochain.

Le géant de Redmond offre un nombre limité de ces manettes vertes, qui présentent les couleurs, les armes et la personnalité de l’une des quatre tortues anthropomorphes nommées d’après des artistes de la Renaissance italienne.

Le point fort est que les manettes dégagent l’odeur de la nourriture préférée des ninjas : la pizza. Ceci n’est pas réalisé en les roulant dans des garnitures grasses ; les manettes sont dotées d’un diffuseur de parfum intégré en forme de part de pizza de New York, apparemment.

Si, pour une raison quelconque, une manette qui sent la pizza est quelque chose que vous souhaitez, vous pouvez les gagner lors d’un tirage au sort Xbox. Pour avoir une chance de gagner, suivez simplement Xbox Game Pass sur Twitter et retweetez le tweet officiel du concours Xbox Game Pass. Le tirage au sort est en cours et se termine le 13 août 2023.

Si vous vous trouvez dans la ville d’origine des tortues, New York, le 2 août, vous pourrez voir les manettes qui sentent la pizza en personne dans le Xbox Gaming Lounge du Centre d’expérience Microsoft sur la Cinquième Avenue, de 16h à 19h HE.

Microsoft souligne que les manettes seraient un complément parfait lors de la dernière partie du jeu des Tortues, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un hommage aux jeux rétro de défilement latéral 16 bits du passé. C’est une expérience agréable et de nouveaux contenus téléchargeables arrivent cette année.

Une grande partie de la promotion vise à attirer plus de personnes sur Xbox/PC Game Pass. Le service d’abonnement au jeu, dont vous pouvez en savoir plus ici, a été un énorme succès pour Microsoft. La société a annoncé le mois dernier que le niveau console passera de 9,99 $ par mois à 10,99 $ à l’échelle mondiale, tandis que l’offre Ultimate passera de 14,99 $ à 16,99 $.



