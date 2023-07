Les chiffres des abonnés à Spotify ont considérablement augmenté – tout comme ses pertes.

Les chiffres d’abonnés de Spotify ont augmenté de manière significative au deuxième trimestre de l’année, déclare l’entreprise, citant une forte croissance à la fois des utilisateurs gratuits et payants…

L’entreprise a rapporté « un trimestre très solide » alors que le chiffre d’affaires et le nombre d’abonnés dépassaient tous deux ses propres prévisions pour le trimestre.

Le nombre d’abonnés payants a augmenté de 27% par communiqué à l’année précédente pour atteindre 220 millions, et le nombre d’utilisateurs mensuels actifs a augmenté de 17% pour atteindre 551 millions. L’entreprise a également mis en avant une croissance de 11% du chiffre d’affaires pour atteindre 3,2 milliards d’euros (3,5 milliards de dollars).

Néanmoins, l’entreprise continue de perdre de l’argent, et The Verge note que ses pertes ont plus que doublé par communiqué à l’année précédente.

L’entreprise a enregistré une perte nette de 302 millions d’euros (environ 333 millions de dollars) ce trimestre, contre une perte de 125 millions d’euros (environ 138,5 millions de dollars) au même trimestre de l’année dernière.

Avis de Netcost-security.fr

Alors que Spotify insiste sur le fait qu’il privilégie la croissance par communiqué aux bénéfices, il n’y a aucun signe que l’entreprise ait un plan clair pour atteindre la rentabilité.

Le streaming musical est un secteur très difficile, avec la majeure partie des revenus d’abonnement allant directement aux maisons de disques, et le faible solde restant étant absorbé par les coûts d’exploitation et de marketing. Une augmentation des prix pourrait aider un peu, mais probablement pas suffisamment.

Spotify a également été laissé pour compte par Apple Music et d’autres en ce qui concerne la musique sans perte de qualité et l’audio spatial.

Alors que le fabricant de l’iPhone ne gagne probablement pas d’argent avec son service de streaming musical, ce n’est pas un problème : Apple Music fait simplement partie de l’écosystème qui stimule les ventes de matériel. En revanche, Spotify n’a pas de source de revenus en dehors des abonnements et des publicités, qui ne suffisent pas à payer les factures.

