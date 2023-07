Fuite du projet Trinity indique qu’une mise à jour du PS5 Pro arrivera fin 2024

La rumeur court : Les nouvelles d’un rafraîchissement de mi-vie de la PlayStation 5 ont refait surface. Supposément, Sony prévoit de lancer une PS5 Pro l’année prochaine. Les caractéristiques semblent douteuses, mais elle aurait apparemment des taux de rafraîchissement plus élevés lorsqu’elle est jouée en 4K, et les jeux pourraient même proposer un mode performance en 8K.

Les rumeurs ont commencé ce week-end avec un article de blog de Tom Henderson vendredi dernier. Selon des sources anonymes, Sony travaille sur « Project Trinity » depuis le début de l’année dernière. Vous vous souvenez peut-être de l’affinité de Sony pour les références au film The Matrix avec son Project Morpheus (PSVR) et son Project Neo (PS4 Pro) en 2016.

Les sources d’Henderson ont déclaré que la console plus puissante était dotée de « 30 WGP et 18000[MT/s] de mémoire. » Ces termes sont difficiles à définir sans contexte. Étant donné que 30 WGP équivaut à 60 CU, et que la PS5 peut atteindre jusqu’à 36 CU, certains pensent que Sony vise à doubler les performances de la console standard – une hypothèse raisonnable compte tenu des affirmations des initiés concernant des FPS plus élevés et plus stables en 4K et un mode 8K. Ils ont également mentionné que la PS5 Pro aura un « ray tracing accéléré ». Les sources voulaient probablement dire « accéléré par l’IA », mais cela n’est pas clair.

Sony prévoit d’envoyer des kits de développement PS5 Pro plus tard cette année et prévoit un lancement commercial en novembre 2024. Bien que les initiés n’aient pas mentionné de prix, les rumeurs actuelles indiquent que les prix se situeraient probablement entre 599 et 699 dollars.

Bien sûr, comme toujours, nous devons rester tests face aux fuites « anonymes ». Bien qu’il y ait de bonnes raisons pour que de véritables initiés restent anonymes, cela permet également à certains de prétendre détenir des informations excitantes tout en inventant des choses. Gardez votre grain de sel à portée de main.

Au cas où vous l’auriez manqué ce week-end, la PS5 Pro porte le nom de code Trinity. Désolé pour la confusion, mais ce site m’appartient. Je vous tiendrai informé des choses comme les notes de mise à jour, les communiqués de presse, la transcription, etc. Vous pouvez le suivre sur @KeyToGamingNews https://t.co/0LEbJfFjeO – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 24 juillet 2023

Je trouve difficile de prendre cette fuite au sérieux, non seulement à cause des caractéristiques douteuses. Je ne vois principalement aucune raison de sortir une PS5 Pro pour l’instant. Les développeurs n’ont commencé qu’à exploiter le plein potentiel de la configuration actuelle de la PS5. Il y a peu d’intérêt à mettre à niveau le hardware à moins que cela ne soit vraiment nécessaire, ou que Sony parvienne à créer un sentiment de nécessité du point de vue du marketing.

Si vous vous en souvenez, la nécessité a conduit Sony à sortir la PlayStation 4 Pro en 2016. La société travaillait sur le projet Morpheus, plus tard rebaptisé PlayStation VR, depuis au moins 2014. Bien que le PSVR était compatible avec la PS4 standard, les performances étaient bien meilleures avec la déclinaison Project Neo (PS4 Pro).

Ajoutez à cela le fait qu’à la fin de l’année 2015 – un an avant le lancement de la PS4 Pro – les développeurs commençaient à créer des jeux qui commençaient à solliciter la PS4 et les téléviseurs 4K devenaient abordables. Donc, au minimum, Sony avait une bonne stratégie marketing pour sortir une console PS4 rafraîchie – « Votre PSVR et les derniers jeux fonctionneront et auront l’air beaucoup mieux sur notre nouvelle PS4 Pro ! »

Nous ne voyons pas cela actuellement avec la PlayStation 5. Elle gère même les derniers titres axés sur la PS5 (par opposition à la PS5/PS4) avec peu d’effort. Le tout dernier PS VR2 fonctionne également de manière fantastique sur la console. De plus, les téléviseurs 8K sont encore un peu chers, avec des modèles d’entrée de gamme coûtant 1 000 dollars ou plus. Il semble un peu prématuré de lancer un deck amélioré alors que celui actuel fonctionne si bien.

Donc, gardez vos attentes sous contrôle et attendons de voir ce qui se passera dans les prochains mois. Si la rumeur se confirme, Sony devrait bientôt lancer officiellement le train de l’excitation.



