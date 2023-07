Un énorme SSD NVMe de 61 To pour centres de données arrivera plus tard cette année

Prospective: Alors que les vitesses des SSD PCIe 5.0 augmentent rapidement et que les prix des SSD PCIe 4.0 continuent de baisser, le marché des entreprises repousse les limites du stockage. Les centres de données commencent à voir l’apparition de SSD de 30 To, avec des modèles doublant cette capacité prévus plus tard dans l’année.

Solidigm a révélé un SSD PCIe axé sur les entreprises qu’il souhaite proposer dans des tailles allant de 7,68 To à 61,44 To. Ces capacités supérieures peuvent réduire la taille physique et le coût des tableaux de disques actuels des centres de données.

Le D5-P5336 PCIe 4.0 est le premier SSD à cellules quadruples au monde, avec une vitesse de lecture séquentielle de 7 Go/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 3,1 Go/s. La page du produit indique que ces chiffres permettent un peu plus de 1 million d’IOPS de lecture 4K et 31 000 IOPS d’écriture 16K. Solidigm a d’abord révélé ses plans de création de dispositifs de stockage de 61,44 To lors du Tech Field Day 2022 en novembre dernier.

Le lecteur est disponible dès maintenant sous la forme d’un design (form factor) E1.L avec des capacités de 15,36 To et de 30,72 To. La société prévoit de livrer des modèles E1.L et U.2 avec 61,44 To plus tard cette année, avec une déclinaison E3.S de 30,72 To prévue pour le premier semestre 2024.

Solidigm a conçu le D5-P5336 pour répondre aux exigences croissantes de l’IA, de l’apprentissage automatique et des charges de travail de diffusion de contenu. Toutes ces tâches nécessitent de stocker et de déplacer d’énormes ensembles de données.

Les lecteurs à capacité supérieure peuvent réduire la taille physique et la consommation d’énergie des tableaux de disques. La société affirme que le D5-P5336 les réduit considérablement par communiqué aux tableaux de TLC et de HDD.

Avec des coûts d’alimentation et de refroidissement réduits de 125 % sur un rack un peu plus de la moitié de la taille, les nouveaux lecteurs de Solidigm pourraient réduire le coût total de possession (TCO) de 17 % par communiqué à un tableau entièrement composé de TLC, à condition que les deux déploiements soient de 100 Po. En comparaison avec un tableau entièrement composé de HDD, le D5-P5336 pourrait réduire les dépenses d’énergie et de refroidissement de près de cinq fois avec un rack un sixième de la taille, pour un TCO inférieur de 47 %. Les économies sont les plus importantes par communiqué aux tableaux hybrides – une réduction des coûts d’alimentation et de refroidissement allant jusqu’à 600 % sur un rack un septième de la taille – ce qui se traduit par un TCO inférieur de 61 %.

Le modèle actuellement disponible de 30,72 To place Solidigm en concurrence directe avec Micron, qui a sorti un SSD pour centres de données de taille similaire en mai (comparé dans le tableau ci-dessus). Le lecteur de Solidigm a des vitesses de lecture légèrement plus rapides mais consomme 20 % d’énergie supplémentaire.

