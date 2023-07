Le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a annoncé ses plans de développement d’un nouveau supercalculateur visant à faire avancer l’industrie japonaise de l’intelligence artificielle (IA). Le nouveau supercalculateur (SC) sera exploité par l’Institut national de la science et de la technologie industrielle avancée (AIST). Selon Nikkei, le SC sera également ouvert aux marques japonaises. Reuters rapporte que le projet fait partie des efforts du Japon pour rester compétitif dans la course mondiale à l’IA. Cependant, CNBC rapporte que le projet vise également à répondre au besoin urgent du pays en matière de puissance de calcul accrue dans le développement de l’IA. Dans cet article, nous discuterons des détails du nouveau projet de supercalculateur japonais et de son impact potentiel sur l’industrie de l’IA.

Selon Hideki Murai, conseiller spécial en IA du Premier ministre Fumio Kishida, le Japon doit rapidement augmenter sa puissance de calcul. Murai affirme que le pays souhaite devenir un leader mondial en matière de technologie de l’IA. Il a déclaré

« La priorité du gouvernement est la puissance de calcul. Nous ressentons un véritable sentiment de crise à ce sujet… Nous voulons créer les fondations d’une ère de l’IA ».

Le besoin du Japon d’une puissance de calcul accrue dans le développement de l’IA

Le Japon a pris du retard par communiqué à d’autres nations dans le développement de l’IA générative et des modèles de langage volumineux (LLMs). Selon le communiqué, cela est principalement dû à son manque de puissance de calcul. Reuters, citant Murai, un conseiller du gouvernement, affirme que le Japon a besoin d’une augmentation de la puissance de calcul pour rester dans la course à l’IA. Les SC existants du pays ne sont pas suffisamment puissants pour gérer les énormes quantités de données requises pour la recherche en IA. Par conséquent, les marques d’IA au Japon ont été obligées de s’appuyer sur des services cloud de marques étrangères. Selon CNBC, cela a un coût élevé et présente également des risques en termes de sécurité.

Le nouveau projet de supercalculateur du Japon

Selon BBN et MarketingAsia, il est urgent de disposer d’une meilleure puissance de calcul dans l’industrie de l’IA au Japon. Ces retours affirment que le nouveau projet de SC vise à résoudre cette situation test. CNBC affirme que ce nouveau SC se spécialisera dans la formation de LLM pour promouvoir le développement de l’IA générative au Japon.

Selon Nikkei, le projet devrait coûter environ 50 milliards de yens (450 millions de dollars) et sera prêt d’ici 2025. De plus, il révèle que le SC aura une vitesse de traitement de 100 pétaflops, ce qui en fera l’un des plus rapides au monde. Pour l’instant, il existe un SC à l’AIST qui offre 0,8 exaflops de puissance de calcul. C’est ce que les 3000 marques au Japon utilisent. Ainsi, ce projet est une énorme amélioration par communiqué à ce que le pays possède déjà. Il y a aussi des retours selon lesquels le projet sera accompagné d’une machine d’annihilation quantique. Cela indique qu’il sera capable de résoudre des problèmes d’optimisation complexes.

Le SC sera exploité par l’AIST, réputé pour ses recherches sur la technologie quantique. L’AIST utilisera le SC pour ses propres recherches sur la technologie quantique et l’ouvrira également aux marques japonaises. Cela permettra aux entreprises japonaises d’accéder à la puissance de calcul dont elles ont besoin pour développer des technologies d’IA et rester compétitives dans la course mondiale à l’IA.

Impact potentiel sur l’industrie de l’IA

Le nouveau projet de supercalculateur du Japon a le potentiel d’avoir un impact significatif sur l’industrie de l’IA du pays. Avec une puissance de calcul accrue, les entreprises japonaises seront en mesure de développer des technologies d’IA plus avancées, telles que l’IA générative et les LLM. Cela pourrait conduire à la création de nouvelles utilisations et services d’IA. Cela pourrait également stimuler la croissance économique et créer de nouvelles options d’emploi. Cela pourrait également aider le Japon à rattraper d’autres nations dans la course à l’IA et à s’établir comme leader dans le domaine.

De plus, le nouveau supercalculateur pourrait réduire la dépendance du Japon à l’égard des services cloud étrangers pour le développement de l’IA. Cela pourrait également améliorer sa sécurité des données et réduire les coûts pour les marques japonaises. Cela pourrait également aider le Japon à s’imposer comme un leader dans la recherche et le développement de l’IA.

Conclusion

Les plans du METI japonais visant à développer un nouveau supercalculateur pour faire avancer l’industrie de l’IA du pays constituent une avancée majeure pour répondre au besoin urgent du pays en matière de puissance de calcul accrue dans le développement de l’IA. Le nouveau SC, qui sera exploité par l’AIST et ouvert aux marques japonaises, a le potentiel d’impacter l’industrie de l’IA du pays en permettant le développement de technologies d’IA plus avancées et en réduisant la dépendance du Japon à l’égard des services cloud étrangers. Cela pourrait également aider le Japon à rattraper d’autres pays dans la course à l’IA et à s’établir comme leader dans le domaine.

