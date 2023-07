Apple résout 16 failles de sécurité avec iOS 16.6, dont deux sont activement exploitées

Apple a publié aujourd’hui iOS 16.6 pour tout le monde et bien que la mise à jour ne soit pas livrée avec de nouvelles fonctionnalités visibles pour l’utilisateur, elle comprend plus d’une douzaine de correctifs de sécurité importants. Et surtout, deux des correctifs concernent des failles utilisées activement.

Après avoir publié iOS 16.6 ainsi que iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 et macOS 13.5 avec « d’importants correctifs de bugs et mises à jour de sécurité » ce matin, Apple a partagé tous les détails sur sa page de sécurité.

16 correctifs de sécurité et deux pour des failles utilisées activement

Les 16 failles corrigées couvrent des catégories telles que le noyau, Find My, WebKit et Apple Neural Engine.

Apple indique que deux d’entre elles ont probablement fait l’objet d’une exploitation active. Un correctif a d’abord été mis à disposition pour la faille WebKit exploitée avec Rapid Security Response iOS 16.5.1 (c). Et la faille du noyau qui aurait été activement exploitée a peut-être été corrigée pour la première fois avec iOS 15.7.1. Cependant, Apple indique que ces problèmes sont également résolus avec iOS 16.6.

Voici tous les détails de sécurité des 16 correctifs inclus dans iOS 16.6 :

Apple Neural Engine

Disponible pour les appareils équipés de l’Apple Neural Engine : iPhone 8 et ultérieurs, iPad Pro (3e génération) et ultérieur, iPad Air (3e génération) et ultérieur, et iPad mini (5e génération)

Impact : une application peut être en mesure d’exécuter du code arbitraire avec des privilèges de noyau

Description : le problème a été résolu grâce à une meilleure gestion de la mémoire.

CVE-2023-38136 : Mohamed GHANNAM (@_simo36)

CVE-2023-38580 : Mohamed GHANNAM (@_simo36)

Find My

Disponible pour : iPhone 8 et ultérieurs, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et ultérieur, iPad 5e génération et ultérieur, et iPad mini 5e génération et ultérieur

Impact : une application peut être en mesure de lire des informations de localisation sensibles

Description : un problème de logique a été résolu grâce à des restrictions améliorées.

CVE-2023-32416 : Wojciech Regula de SecuRing (wojciechregula.blog)

Modèle de processus WebKit

Disponible pour : iPhone 8 et ultérieurs, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et ultérieur, iPad 5e génération et ultérieur, et iPad mini 5e génération et ultérieur

Impact : le traitement du contenu web peut conduire à l’exécution de code arbitraire

Description : le problème a été résolu grâce à des vérifications améliorées.

WebKit Bugzilla: 258100

CVE-2023-38597: 이준성(Junsung Lee) de Cross Republic

Inspecteur WebKit

Disponible pour : iPhone 8 et ultérieurs, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et ultérieur, iPad 5e génération et ultérieur, et iPad mini 5e génération et ultérieur

Impact : le traitement du contenu web peut révéler des informations sensibles

Description : le problème a été résolu grâce à des vérifications améliorées.

WebKit Bugzilla: 256932

CVE-2023-38133: YeongHyeon Choi (@hyeon101010)

Reconnaissance supplémentaire

Mail

Nous tenons à remercier Parvez Anwar pour son aide.

WebRTC

Nous tenons à remercier un chercheur anonyme pour son aide.



