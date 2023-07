La montre Apple Watch Ultra pourrait voir son poids réduit lors de sa prochaine actualisation

Si vous n’en avez jamais essayé un, vous ne savez peut-être pas que l’Apple Watch Ultra pèse presque le double du modèle le plus léger de la Série 8, et reste plus lourd que les modèles de 45 mm.

C’est quelque chose qu’Apple prévoit de changer cette année, selon une source chinoise qui a correctement divulgué le lancement d’un modèle iPhone 14 jaune…

Historique de l’iPhone 14 jaune

En mars dernier, l’utilisateur chinois de Weibo, Setsuna Digital, a déclaré qu’Apple prévoyait de lancer une nouvelle couleur jaune pour l’iPhone 14 de base et l’iPhone 14 Plus.

Setsuna Digital a partagé sur Weibo qu’Apple prévoit de lancer « jaune » comme la nouvelle couleur ce printemps. Bien que Setsuna n’ait pas de bilan que nous puissions consulter, la prédiction ne semble pas farfelue. Cependant, au lieu de la nouvelle couleur arrivant pour les modèles Pro et Standard comme cela s’est produit l’année dernière, cette rumeur indique simplement que la finition jaune sera lancée pour « l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ».

Cela a été confirmé quelques jours plus tard.

Apple a annoncé aujourd’hui une nouvelle couleur jaune pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus […] Comme vous pouvez vous y attendre, l’iPhone 14 jaune est doté de côtés en aluminium jaune et d’un dos en verre jaune. Le jaune vient s’ajouter aux options de la gamme de couleurs existantes comprenant minuit, lumière des étoiles, PRODUCT(RED), bleu et violet.

Réduction du poids de l’Apple Watch Ultra

La publication d’aujourd’hui sur Weibo est la définition même de la brièveté :

La nouvelle Apple Watch Ultra a réduit son poids.

La version actuelle de l’Ultra avec boîtier en titane pèse 61,3 g. C’est presque le double du poids de l’Apple Watch Series 8 la plus légère, l’aluminium de 41 mm, qui pèse 31,9 g, et cela reste nettement plus lourd que d’autres modèles S8 :

Acier inoxydable de 41 mm : 42,3 g

Aluminium de 45 mm GPS + Cellular : 39,1 g

Acier inoxydable de 45 mm : 51,5 g

Aucun poids spécifique n’est mentionné dans la publication de Setsuna Digital, nous ne savons donc pas dans quelle mesure la réduction de poids a été rapportée.

Peut-être dû à l’utilisation de pièces imprimées en 3D

Un communiqué antérieur de l’analyste d’Apple, Ming-Chi Actu, a déclaré que l’entreprise prévoyait d’utiliser des pièces imprimées en 3D pour l’Ultra de cette année.

Actu dit qu’Apple adopte la technologie d’impression 3D qui devrait fournir certaines des pièces mécaniques de l’Apple Watch Ultra 2 […] Actu dit que cette nouvelle approche pourrait « améliorer le temps de production et réduire les coûts de production ».

Les composants imprimés en 3D peuvent être fabriqués à partir d’un large éventail de matériaux, y compris des résines, des plastiques, des métaux et même des fibres de carbone. Mais le plastique est le plus courant, avec PLA et ABS les variantes les plus utilisées. Si les pièces imprimées en 3D remplacent le métal, une réduction de poids serait un avantage supplémentaire probable.

Source: MacRumors. Photo: Connect The Watts

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :