Une Apple Watch Series 9 ennuyeuse et l’Ultra 2 pourraient mettre en avant le style.

On s’attend à ce que l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 soient dévoilées dans moins de deux mois, mais on sait peu de choses sur les nouveautés.

Nous prévoyons que l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 incluront la première mise à niveau du CPU depuis des années. Le successeur de l’Apple Watch pourrait également utiliser un processus d’impression 3D pour certaines pièces matérielles.

Peut-être qu’Apple a quelques fonctionnalités surprises en réserve pour watchOS 10. Peut-être verrons-nous un nouveau cadran de montre qu’Apple n’a pas encore montré. Les nouvelles versions d’iOS ont presque toujours de nouvelles fonctionnalités logicielles qui n’existent que sur les nouveaux iPhones. Pourrions-nous voir cela arriver sur la montre cette année ?

Je ne pense pas que l’Apple Watch Series 9 aura un nouveau design. La première Apple Watch, les séries 1/2 et 3 partageaient le même design de boîtier. L’Apple Watch Series 4, 5 et 6 avaient un nouveau design avec des écrans moins anguleux et plus grands.

L’Apple Watch Series 7 était un nouveau design beaucoup plus subtil, mais les bordures ont été suffisamment réduites pour donner l’impression que les versions précédentes étaient obsolètes. L’Apple Watch Series 8 a conservé ce look. Si Apple continue à utiliser chaque design pendant au moins trois générations, cela indiquerait que la série 9 aura le même look que les séries 7 et 8.

En même temps, la série 9 pourrait miser sur son apparence pour son changement le plus évident.

L’Apple Watch Series 6 a introduit le capteur d’oxygène dans le sang, mais ma fonctionnalité préférée de cette génération était la couleur. Apple pourrait bien prévoir d’utiliser de nouvelles options de couleur pour commercialiser l’Apple Watch Series 9 comme quelque chose de nouveau.

J’espère qu’une autre option de couleur sera également la nouvelle fonctionnalité la plus évidente pour l’Apple Watch Ultra 2. Une option en titane plus sombre aura un look élégant et ajoutera de la variété à la gamme. Apple rafraîchira presque certainement la gamme de bracelets pour les nouvelles Apple Watches en septembre.

Les nouvelles couleurs sont toujours les bienvenues, mais c’est encore plus intéressant quand Apple essaie un tout nouveau type de bracelet. La sangle en nylon tissé discontinuée pourrait toujours être relancée, ou Apple pourrait introduire quelque chose de nouveau.

J’aimerais aussi voir plus de variété dans la gamme de bracelets pour l’Apple Watch Ultra. La gamme actuelle de trois bracelets dans trois couleurs n’a pas été rafraîchie ce printemps, donc de nouvelles couleurs sont garanties pour accompagner l’Apple Watch Ultra 2.

J’aimerais également voir l’Apple Watch Ultra proposer ses propres bracelets en métal utilisant du titane. La gamme de l’Apple Watch Series propose des bracelets en acier inoxydable assortis. Les bracelets en titane d’Apple pourraient aider à habiller l’Ultra.

Les entreprises tiers de bracelets pour l’Apple Watch s’occupent déjà de cette zone, mais Apple pourrait fournir le niveau de détail nécessaire pour parfaitement assortir la couleur du titane.

Sauf indication contraire de dernières rumeurs, ma prédiction pour l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 est que les couleurs de boîtier, les couleurs de bracelet et peut-être même les styles de bracelet seront les nouveautés les plus marquantes de cette année.

Et si nous apportions le bouton Action de l’Ultra à la Series 9 ? Je pense que tout changement de design pour la gamme Series sera réservé à l’Apple Watch Series 10 en septembre 2024. Si la gamme Series gagne un bouton Action, le garder exclusif à la gamme Ultra pendant encore un an semble juste.

