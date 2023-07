Apple affirme qu’elle supprimerait iMessage et FaceTime au Royaume-Unis plutôt que de briser le chiffrement de bout en bout

Face à une législation possible qui obligerait les services de messagerie à proposer des portes dérobées dans le chiffrement de bout en bout, Apple déclare qu’il préférerait plutôt retirer des applications telles que iMessage et FaceTime entièrement du marché britannique (via BBC News).

Le nouveau projet de loi sur la sécurité en ligne est actuellement en cours de test. Apple, WhatsApp, Signal et d’autres services ont exprimé leur opposition à la proposition.

Le gouvernement britannique souhaite avoir la possibilité de scanner les messages chiffrés de bout en bout, à la recherche de matériel pédopornographique et d’autres contenus illégaux. Ils font valoir que la loi actuelle permet cela, mais qu’elle est techniquement dépassée par les dispositions de sécurité des technologies modernes.

Apple a soumis une opposition de neuf pages au projet de loi prévu. Il s’oppose fermement à des exigences telles que les portes dérobées pour le chiffrement de bout en bout, la communication des modifications apportées aux fonctionnalités de sécurité des produits avant leur publication et l’obligation de désactiver les fonctionnalités de sécurité avant qu’un processus d’appel puisse avoir lieu.

La société a déclaré qu’elle ne ferait pas de changements pour un pays qui affaibliraient la sécurité de tous ses utilisateurs, menaçant plutôt de désactiver iMessage et FaceTime pour les clients britanniques.

Le projet de loi proposé fait actuellement l’objet d’une période de consultation de huit semaines. De toute évidence, Apple et d’autres espèrent que le gouvernement révisera le projet de loi en réponse aux critiques.

Apple avait précédemment retiré ses plans pour sa propre fonction de numérisation CSAM pour les photos iCloud, suite à la réaction des clients et des groupes de défense des droits de l’homme. La solution d’Apple préservait davantage la vie privée que ce que propose actuellement le gouvernement britannique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :