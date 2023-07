Beats Studio Pro tease l’arrivée de l’USB-C et de la qualité sans perte sur les prochains AirPods Max de nouvelle génération.

Apple a dévoilé mercredi le nouveau Beats Studio Pro, qui est la première refonte majeure du Beats Studio depuis 2017. Et tandis que les produits Beats coexistent avec les AirPods, le Beats Studio Pro concurrence directement les AirPods Max – les écouteurs super chers d’Apple. Et de manière intéressante, le nouveau Beats propose deux nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver sur les AirPods Max de prochaine génération : le port USB-C et la prise en charge Lossless.

Quoi de neuf avec le Beats Studio Pro

À première vue, le Beats Studio Pro semble extrêmement familier car il conserve les aspects fondamentaux de conception des écouteurs Beats. Il y a seulement quelques changements dédiés, tels que la suppression du logo « Beats » de l’arceau supérieur. Mais à l’intérieur, le Beats Studio Pro se rapproche plus que jamais des AirPods Max d’Apple.

Le matériel a été considérablement amélioré par rapport au précédent Beats Studio. Il y a une nouvelle puce qui permet l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et personnalisation, tout comme les AirPods Pro et les AirPods Max. Ils ont également un port USB-C au lieu du Lightning, ce qui change tout.

USB-C et audio Lossless

Apple est en train de passer lentement du Lightning à l’USB-C. À ce stade, l’iPhone est pratiquement le seul appareil Apple qui dépend encore du Lightning – et par conséquent, des accessoires comme les AirPods. L’USB-C présente de nombreux avantages par rapport au Lightning, tels que sa norme industrielle pour la charge. Mais sur le Beats Studio Pro, le port USB-C fait bien plus que ça.

Les Beats Studio Pro sont le premier ensemble d’écouteurs Apple certifiés pour l’audio Lossless. Oui, les précédents écouteurs Beats ont déjà une sortie audio analogique de 3,5 mm, mais les Beats Studio Pro sont les premiers à avoir un convertisseur numérique-analogique intégré (DAC) qui permet la lecture audio Lossless jusqu’à 24 bits / 48 kHz via l’USB-C.

Lorsque Apple a lancé les AirPods Max à 549 $, de nombreux clients ont critiqué l’absence de prise en charge Lossless car les écouteurs d’Apple n’ont pas de prise jack 3,5 mm pour la sortie audio. Dans le même temps, en raison du port Lightning, les AirPods Max convertissent tous les signaux audio analogiques en audio numérique, ce qui entraîne une perte de qualité audio.

Tout le monde ne peut pas distinguer l’audio Lossless de l’audio compressé, mais pour ceux qui le peuvent, avoir la prise en charge Lossless dans un produit aussi cher est certainement une exigence. Et il est intéressant de constater que les premiers écouteurs d’Apple à prendre en charge le Lossless sont des Beats, et non des AirPods.

Un autre avantage du port USB-C est qu’il peut transmettre à la fois l’audio et l’alimentation. Cela indique que vous pouvez recharger les Beats Studio Pro sur votre iPad et votre Mac tout en écoutant de la musique sur les écouteurs. Le port Lightning des AirPods Max, en revanche, n’est pas capable de le faire.

Les AirPods Max auront l’USB-C… éventuellement

Selon des rumeurs récentes, Apple prévoit d’intégrer l’USB-C à toute sa gamme AirPods, car l’iPhone est également pressenti pour abandonner le Lightning au profit de l’USB-C cette année. Malheureusement, on ne sait pas exactement quand nous verrons une version mise à jour des AirPods Max avec ces améliorations. Et jusqu’à ce que cela se produise, recommander les AirPods Max est encore plus difficile qu’avant.

Les nouveaux écouteurs Beats Studio Pro sont désormais disponibles à l’achat au prix de 349 $. Quant aux AirPods Max, vous pouvez les trouver à des prix réduits sur Amazon.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :