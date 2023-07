Plugable et Kensington dévoilent des stations d’accueil USB-4 prenant en charge deux écrans 4K 120Hz

Prospective : Les utilisateurs d’écrans multiples qui ne souhaitent pas faire de compromis sur la résolution ou le taux de rafraîchissement disposent de deux nouvelles options d’ancrage proposées par Plugable et Kensington. Les deux dispositifs comprennent de nombreux ports à large bande passante, y compris deux sorties HDMI 2.1, qui devraient offrir une grande flexibilité aux entreprises et aux bureaux à domicile.

Les nouvelles stations d’accueil USB-4 de Plugable et Kensington permettent d’alimenter simultanément deux moniteurs 4K 120Hz. Elles disposent également d’un nombre impressionnant de connexions DisplayPort, USB-C, USB-A et Ethernet afin d’offrir aux utilisateurs diverses options. Le dispositif de Plugable est le plus robuste et le plus cher des deux.

La double capacité 4K 120Hz de l’UD-4VPD de Plugable et du Kensington MD125U4 est obtenue grâce à deux ports HDMI 2.1. L’offre de Plugable permet également cette fonctionnalité grâce à deux connexions DisplayPort 1.4 alimentées par Thunderbolt 4. La page du site marchand de Kensington mentionne la compatibilité DisplayPort sans préciser la gamme de résolutions et de taux de rafraîchissement. Chaque station d’accueil prend également en charge une seule connexion 8K, bien que l’UD-4VPD atteigne 60 Hz à cette résolution tandis que le MD125U4 plafonne à 30.

Les ports USB-C supplémentaires des deux produits offrent une bande passante abondante et des capacités de charge pour les appareils portables connectés. Alors que le Kensington inclut une seule connexion 10Gbps/100W, le dispositif de Plugable utilise un port 40Gbps/100W et un port 10Gbps/20W. Les deux stations d’accueil sont dotées de deux ports USB-A à 10 Gbps, tandis que Plugable ajoute une troisième socket à 5 Gbps.

Sans surprise, la connectivité Ethernet est identique entre les deux, offrant un débit de 2,5 gigabits. L’UD-4VPD comprend un port pour carte SD et une socket audio bidirectionnelle de 3,5 mm.

Bien que les deux stations d’accueil prennent en charge tout système Windows 10 ou 11, Kensington a conçu la MD125U4 en pensant spécifiquement aux appareils Surface. L’offre de Plugable prend en charge les Mac, mais seulement pour un moniteur externe. Cependant, Plugable a introduit l’année dernière une station d’accueil qui permet aux appareils Apple Silicon grand public de se connecter à quatre moniteurs – une fonctionnalité que les solutions officielles d’Apple réservent exclusivement aux Mac Pros. Kensington ne mentionne pas du tout le prise en charge par Apple.

La station d’accueil de Plugable coûte 40 $ de plus que celle de Kensington (200 $), mais elle offre aux utilisateurs des ports supplémentaires, une bande passante USB-C et un support Mac de base. L’option de Kensington coûte 160 $ mais offre plus de portabilité, avec un encombrement environ deux fois moins long que son concurrent.

Si la double connexion filaire 4K 120Hz est impressionnante, une station d’accueil dévoilée par Synaptics l’année dernière a réussi un exploit tout aussi remarquable : la double connexion sans fil 4K 60Hz grâce au WiFi 6E. Cette option, appelée Gemini, pourrait être plus utile pour ceux qui ont besoin d’utiliser fréquemment le même ordinateur portable sur des stations d’accueil situées à plusieurs endroits.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :