Apple intégrerait la technologie des batteries superposées dans la gamme iPhone 15

Vue d’ensemble : Une rumeur apparue au début du mois laissait entendre que l’iPhone 15 d’Apple pourrait être expédié avec des batteries plus grandes. Aujourd’hui, nous avons une meilleure idée de la technologie qu’Apple pourrait utiliser pour faire de cette idée une réalité.

Dans un récent message sur les Galaxy S24+ et S24 Ultra de Samsung, l’utilisateur de Twitter RGcloudS a déclaré que l’ensemble de la gamme iPhone 15 d’Apple utiliserait la technologie des batteries empilées pour augmenter la densité énergétique. Comme le souligne MacRumors, les cellules de batterie empilées utilisent une technique appelée laminage qui permet une meilleure utilisation de l’espace et ouvre la voie à des capacités plus élevées.

La chaleur est également mieux répartie dans une batterie empilée que dans une batterie enroulée, ce qui se traduit par une meilleure dissipation de la chaleur et une durée de vie plus longue.

Les batteries empilées sont largement utilisées dans les véhicules électriques en raison de leur puissance élevée, de leur capacité de charge rapide et de leur densité énergétique exceptionnelle. Les applications liées aux énergies renouvelables utilisent également cette technologie, de même que certains appareils médicaux. Vous trouverez également des batteries empilées dans certains produits aéronautiques et aérospatiaux.

RGcloudS aussi réclamations nous avons vu des preuves de l’existence de chargeurs MagSafe filaires de 40 watts et de 20 watts, mais nous ne savons pas s’ils sont destinés à l’iPhone 15 ou peut-être à l’iPhone 16 de l’année prochaine.

Il est important de souligner que RGcloudS s’occupe principalement de fuites et de rumeurs concernant Android. Les antécédents de l’utilisateur en ce qui concerne les produits Apple ne sont donc pas clairs, ce qui indique que vous devez prendre ces informations avec des pincettes.

Une autre rumeur datant du début du mois affirmait que les prochains iPhones d’Apple seraient dotés de batteries nettement plus grandes, et les affirmations de RGcloudS semblent aller dans ce sens. Les capacités de la batterie augmentée seraient les suivantes :

iPhone 15 : 3877 mAh (18 % d’augmentation)

iPhone 15 Plus : 4912 mAh (augmentation de 13,6 %)

iPhone 15 Pro : 3650 mAh (augmentation de 14,1 %)

iPhone 15 Pro Max : 4852 mAh (augmentation de 10,9 %)

Combinés à des processeurs plus efficaces (jusqu’à un SoC A17 Bionic dans l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max), les prochains téléphones d’Apple pourraient bénéficier d’une augmentation significative de l’autonomie de la batterie.



