Distance de l’écran de l’iPhone dans iOS 17 protège vos yeux, voici comment ça fonctionne

Une des nouvelles fonctionnalités de santé pour iPhone et iPad avec iOS 17 peut aider à prévenir la fatigue oculaire pour tous, ainsi qu’à réduire le risque de myopie chez les enfants. Voici comment utiliser la fonctionnalité Distnce de l’écran de l’iPhone et comment elle fonctionne.

Apple met en avant le fait qu’il est préférable de garder les appareils à au moins 30 centimètres de vos yeux. Mais bien sûr, il est facile d’avoir l’habitude de les utiliser plus près que cela.

Ainsi, avec iOS 17 et iPadOS 17, une nouvelle fonctionnalité pratique appelée Distnce de l’écran permet de développer l’habitude d’utiliser votre iPhone et iPad à une distance saine. Pour les enfants, cela réduit le risque de myopie et pour tout le monde, cela contribue à réduire ou prévenir la fatigue oculaire.

Voici comment Apple décrit son fonctionnement :

« La fonction Distnce de l’écran fonctionne en mesurant la distance entre l’écran et vos yeux. La caméra ne capture pas d’images ou de vidéos, et les données collectées restent sur l’appareil et ne sont pas partagées avec Apple. »

Comment utiliser la fonctionnalité Distnce de l’écran de l’iPhone sous iOS 17

iOS 17 est actuellement en version bêta. Lisez-en plus sur comment installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celle-ci et bien d’autres. Gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période bêta.

Sur votre iPhone ou iPad avec Face ID exécutant iOS 17, ouvrez l’application Paramètres Choisissez Temps d’écran, puis recherchez et appuyez sur Distnce de l’écran Appuyez ensuite sur Continuer, puis sur Activer Distnce de l’écran

Voici à quoi ressemble l’utilisation de la fonctionnalité Distnce de l’écran de l’iPhone :

Après avoir appuyé sur « Activer Distnce de l’écran », vous êtes prêt.

Comme le montrent les captures d’écran du milieu et de droite ci-dessous, voici à quoi cela ressemble lorsque l’iPhone ou l’iPad détecte que vous tenez votre appareil trop près.

Après l’avoir éloigné de votre visage, appuyez sur « Continuer » pour quitter la fenêtre contextuelle Distnce de l’écran.

Pendant mon utilisation de Distnce de l’écran, j’ai réalisé que j’ai tendance à utiliser mon iPhone trop près le soir. Et cette fonctionnalité a été vraiment utile pour changer cette habitude.

Apple ne donne pas de durée exacte pour laquelle il est trop long de tenir l’iPhone et l’iPad à moins de 30 centimètres, mais j’ai remarqué que le bouclier de l’écran apparaît au bout d’environ cinq minutes.

Que pensez-vous de Distnce de l’écran ? Est-ce quelque chose que vous allez activer ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux !

Merci d’avoir lu notre guide sur l’utilisation de Distnce de l’écran de l’iPhone !

Plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :