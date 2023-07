Rumeur : l’iPhone 16 serait doté d’un zoom « ultra-long téléobjectif » amélioré et d’un capteur photo principal nettement plus grand

L’iPhone 15 Pro Max, qui sortira dans moins de deux mois, devrait être le premier iPhone doté d’un objectif de caméra périscopique. Une nouvelle rumeur lancée cette semaine suggère cependant qu’Apple a des projets encore plus ambitieux pour l’iPhone 16 Pro de l’année prochaine, qui pourrait être doté d’un nouvel « appareil photo périscopique à téléobjectif ultra-long ».

Mise à jour de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro

La rumeur provient de « Digital Chat Station », un compte sur Weibo qui a déjà divulgué des informations précises sur les futurs projets d’Apple concernant l’iPhone (via MacRumors). Le rapport indique que l’iPhone de l’année prochaine, probablement l’iPhone 16 Pro Max, sera doté d’une « combinaison périscope-téléobjectif ultra-long ».

Le rapport ne précise pas quel modèle d’iPhone 16 sera équipé de cet appareil photo amélioré. Nous pensons que les changements s’appliqueront à l’iPhone 16 Pro Max (ou iPhone 16 Ultra), tandis que l’iPhone 16 Pro bénéficiera des mêmes améliorations de l’appareil photo que l’iPhone 15 Pro Max de cette année.

Nos amis de B&H Photo expliquent bien ce que indique la description d’un téléobjectif comme étant « super long » ou, dans ce cas, « ultra long ».

Qu’est-ce qui définit un ultra-téléobjectif ? Bien entendu, c’est le préfixe « ultra » (ou parfois « super ») qui nous intéresse lorsque nous parlons de ces objectifs, qui permettent aux photographes d’obtenir une vue rapprochée d’un objet dont nous restons normalement très éloignés. Ces objectifs sont principalement utilisés pour photographier la faune, les sports, le journalisme et peut-être les paparazzis ou les photos de surveillance. Si la plupart des lecteurs ne font pas de planque ou ne traquent pas de stars, disons qu’une grande majorité des utilisateurs d’ultra-téléobjectifs photographient des événements sportifs, des avions, des bateaux, des oiseaux ou des animaux sauvages.

Il reste à voir ce que cela indique exactement pour l’appareil photo de l’iPhone, mais l’idée est certainement intrigante. L’iPhone 15 Pro Max devrait utiliser un objectif périscopique avec un zoom optique 6x, soit deux fois plus long que le téléobjectif 3x de l’iPhone 14 Pro Max. Cette rumeur suggère que l’iPhone 16 Pro Max offrira une augmentation notable des performances de l’appareil photo d’une année sur l’autre l’année prochaine.

Enfin, le rapport indique également que l’iPhone 16 Pro Max sera probablement doté d’un capteur d’appareil photo principal plus grand, d’une taille de 1/1,14 pouce. Il s’agirait d’une augmentation notable par rapport au 1/1,28 pouce de l’iPhone 14 Pro Max. Un capteur plus grand laisse passer plus de lumière, offre généralement des résolutions plus élevées et peut améliorer des éléments tels que le flou d’arrière-plan et la plage dynamique.

Comme toujours, il est important de prendre ces rumeurs avec un grain de sel. Les plans d’Apple pour un iPhone attendu dans plus d’un an peuvent changer en fonction de facteurs tels que les taux de production, l’approvisionnement et la disponibilité des pièces, ainsi que les prix.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :