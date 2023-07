Le nœud de processus 4 nm de Samsung atteint des taux de rendement de 75 pour cent

Pourquoi c’est important : TSMC est peut-être le leader actuel des technologies de traitement, mais Samsung a l’intention de lui ravir sa couronne dans les années à venir. À cette fin, le géant coréen a déjà amélioré les taux de rendement de ses nœuds de traitement 4 nm et 3 nm au point qu’ils pourraient être considérés comme commercialement viables par des entreprises telles que NVIDIA, Qualcomm, AMD et Google pour leurs futures puces.

La division Foundry de Samsung a eu du mal à conserver ses clients au cours des dernières années, principalement en raison de problèmes thermiques et de rendement avec ses nœuds de processus modernes. Ces problèmes ont convaincu de nombreuses entreprises, y compris NVIDIA et Qualcomm, d’opter pour TSMC pour leurs besoins actuels, mais le géant technologique coréen semble déterminé à redorer son blason dès que possible et à regagner des contrats dans les mois à venir.

Selon Park Sang-wook, chercheur chez Hi Investment & ; Securities, Samsung a réussi à améliorer le rendement de son nœud de fabrication 4 nm à environ 75 %. À titre de référence, TSMC détient actuellement la couronne dans ce domaine avec des taux de rendement avoisinant les 80 %. L’année dernière, des initiés de la chaîne d’approvisionnement ont noté que les puces Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm fabriquées à l’aide du nœud de processus 4 nm de Samsung avaient des taux de rendement d’environ 35 %, ce qui explique pourquoi Qualcomm s’est tourné vers TSMC pour le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et que NVIDIA a fait de même pour ses GPU de la série RTX 4000.

Il est intéressant de noter que Sang-wook affirme que Samsung a également fait de grands progrès en ce qui concerne son processus 3 nm. Les taux de rendement actuels tournent autour de 60 %, ce qui est déjà mieux que le nœud équivalent de TSMC, où 55 % des puces sur une plaquette sont utilisables. Cela indique que l’entreprise coréenne a une chance de convaincre certains de ses anciens clients d’opter pour ses services de fabrication, même si cela dépendra également du prix des plaquettes fabriquées à l’aide du nouveau nœud.

Étant donné que la capacité de TSMC en 3 nm est presque entièrement réservée à Apple, nous pourrions même voir des processeurs et des puces GPU AMD fabriqués par Samsung dans les années à venir. Google a également manifesté un certain intérêt pour la fabrication de puces Tensor G3 dans les usines de Samsung, mais nous devrons attendre pour voir.

Entre-temps, la stratégie de Samsung consiste à se concentrer sur des efforts à long terme, comme la construction du plus grand centre de fabrication de puces au monde en Corée du Sud, grâce à un fonds d’investissement gargantuesque de 230 milliards de dollars. L’installation ne sera toutefois pas opérationnelle avant 2042, ce qui laisse amplement le temps à Samsung d’affiner ses technologies de traitement. À cet égard, l’entreprise affirme être en mesure de produire des puces utilisant des nœuds de classe 2 nm et 1,4 nm en 2025 et 2027, respectivement.

