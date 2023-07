Brevet en cours : Apple pourrait renoncer aux appareils pliables et passer directement à un iPhone enroulable

En bref : Le prochain iPhone d’Apple sera présenté dans environ deux mois et devrait être plus ou moins identique en termes de design général, mais cela n’indique pas que l’entreprise n’envisage pas d’autres facteurs de forme pour ses futurs téléphones.

Alors que d’autres grands fabricants de smartphones perfectionnent des appareils dotés d’écrans pliables verticalement ou horizontalement, des informations récemment publiées sur des brevets suggèrent que Cupertino pourrait emprunter une voie différente. Un brevet portant sur des « dispositifs électroniques avec des écrans enroulables », déposé en octobre dernier et publié le 13 juillet, fait référence à un dispositif doté d’un écran pouvant être déplacé entre un état déroulé où il est plan et un état enroulé pour le stockage.

L’écran pourrait avoir une couche protectrice contenant du verre qui serait « localement amincie » dans la partie enroulable pour faciliter le mouvement. Le brevet indique que la couche de verre pourrait être utilisée pour empêcher le panneau de se déformer et d’être endommagé lorsque le doigt de l’utilisateur, un stylet ou un autre objet externe entre en contact avec lui.

L’amélioration de la durabilité des écrans flexibles est l’un des derniers obstacles que les fabricants devront franchir sur la voie de l’adoption par le grand public (le prix en est un autre). Même les écrans pliables les plus récents et les plus performants ne sont pas à la hauteur dans ce domaine, comme le montre une récente vidéo de Jerry Rig Everything sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Dans cette vidéo, l’écran flexible du téléphone commence à présenter des rayures au niveau 2 sur l’échelle de dureté de Mohs. Les téléphones dotés d’un verre de protection traditionnel, comme ceux recouverts de Gorilla Glass Victus, commencent normalement à présenter des rayures au niveau 6 et des rainures plus profondes au niveau 7. Même un objet aussi innocent qu’un ongle peut se rayer au niveau 2.

Il convient de préciser qu’une demande de brevet n’est pas une preuve directe de l’arrivée d’un produit doté de telles caractéristiques. À maintes reprises, nous avons vu des brevets déposés pour des produits et des caractéristiques qui n’ont jamais été commercialisés. Souvent, les entreprises déposent des brevets simplement pour empêcher la concurrence de commercialiser un produit basé sur une idée qu’elles ont eue à l’origine.

