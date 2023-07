Huawei veut revenir dans la course mondiale aux téléphones 5G

Pourquoi c’est important : Huawei est l’une des entreprises qui a été le plus touchée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cependant, l’entreprise a un plan pour louer la course mondiale aux smartphones 5G en développant des outils de fabrication de puces et en s’associant avec des fonderies comme SMIC pour produire ses propres SoC mobiles. L’année dernière, elle a consacré 23 milliards de dollars à ces ambitions, et il sera donc intéressant de voir si elles aboutiront au redressement dont rêvent les dirigeants de Huawei.

Aujourd’hui, Huawei n’est plus que l’ombre du géant technologique qu’il était avant que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne freine sa croissance et ne rende très difficile l’acquisition de puces et d’autres composants nécessaires à la fabrication de ses produits mobiles. En réaction, l’entreprise chinoise a filialisé une partie de ses activités dans le domaine des smartphones en créant Honor, une société prétendument indépendante qui a jusqu’à présent réussi à contourner les sanctions américaines empêchant Huawei de vendre des téléphones à un public mondial.

Huawei fait également partie des entreprises chinoises figurant sur une liste noire des exportations et n’est pas autorisée à vendre des équipements de télécommunications aux entreprises américaines. Les pays européens se sont montrés plus amicaux à cet égard, mais cette position change progressivement en raison des craintes que le régime communiste chinois n’utilise des équipements vendus par des géants des télécommunications tels que ZTE et Huawei dans le cadre de campagnes d’espionnage massives.

Cela dit, il semble que Huawei ait trouvé un moyen de revenir sur le marché mondial des smartphones 5G. Plus précisément, la division HiSilicon de l’entreprise a travaillé sur des systèmes de lithographie EUV – le type qui est actuellement fabriqué exclusivement par la société néerlandaise ASML. Cette dernière conservera sans doute son avance technologique pendant des années, mais Huawei a récemment breveté des outils de lithographie EUV pour la fabrication de puces sur des nœuds inférieurs à 10 nm.

Ce n’est un secret pour personne que Huawei est une entreprise sans usine qui dépendait auparavant de TSMC pour la production de ses puces. Après avoir perdu la possibilité de commander du silicium au géant taïwanais, Huawei a été contraint de commencer à travailler avec la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC) et plusieurs fournisseurs et entreprises de recherche locaux. Actuellement, 114 000 personnes (environ la moitié de sa main-d’œuvre) se consacrent aux efforts liés à la conception des puces, à l’équipement EUV et aux logiciels EDA nécessaires à l’indépendance technologique.

Comme on peut s’y attendre, les progrès sur ce front ont été lents, mais la survie de Huawei en dépend. Plus tôt dans l’année, Huawei a annoncé la plus forte baisse de ses bénéfices en glissement annuel depuis qu’elle a été frappée par les sanctions américaines : 35,6 milliards de yuans (~5 milliards de dollars) au premier trimestre 2023, soit une baisse de 69 % par communiqué au même trimestre de l’année dernière.

Pour en revenir aux ambitions de Huawei en matière de téléphones 5G, il sera intéressant de voir si Huawei peut ou non rendre ses téléphones plus attrayants pour un public mondial. Sur le plan hardware, Huawei utilisera des SoC fabriqués à l’aide du nœud N+1 (7 nm) de SMIC, qui, selon TechInsights, est essentiellement une copie conforme du processus 7 nm de TSMC. Cela dit, avec des taux de rendement d’environ 50 %, le coût des puces compatibles avec la 5G sera probablement plus élevé que la moyenne de l’industrie.

Côté logiciel, il n’y a toujours pas d’accès officiel aux Google Play Services, de sorte que les acheteurs potentiels devront encore faire des pieds et des mains pour essayer d’aligner l’expérience avec celle d’un téléphone Android classique. Même si nous supposons que les futurs téléphones de Huawei seront proposés à des prix compétitifs, le fait de les faire fonctionner correctement avec les applications Google nuira à leur attrait global pour les consommateurs.

En attendant, Huawei cherche à gagner de l’argent partout où il le peut pour couvrir ses dépenses de recherche et de développement. Elle y parvient notamment en concluant et en maintenant des accords de licence lucratifs pour ses brevets avec des entreprises telles que Samsung et Oppo, ainsi qu’avec des constructeurs automobiles comme Audi, BMW, Porsche, Subaru et d’autres. Si l’on en croit les chiffres officiels, Huawei a perçu 560 millions de dollars de redevances l’année dernière et a dépensé environ 23 milliards de dollars (un quart de son chiffre d’affaires annuel) en recherche et développement.

