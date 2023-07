Tous les smartphones doivent avoir des batteries remplaçables d’ici 2027 – Conseil européen

Vous souvenez-vous de l’époque où nous pouvions remplacer instantanément les batteries défectueuses de nos téléphones ? Eh bien, selon la nouvelle règle fixée par le Conseil européen, ces jours sont sur le point de revenir ! D’ici 2027, tous les téléphones commercialisés sur le marché de l’UE devront disposer de batteries remplaçables.

Et non, il ne suffit pas d’avoir des piles remplaçables. Les fabricants de téléphones doivent s’assurer que les batteries peuvent être remplacées sans avoir besoin d’outils ou d’expertise spéciaux. Oui, comme au bon vieux temps ! Ce nouveau règlement vient d’être adopté cette semaine. Le non-respect entraînera l’impossibilité de vendre des smartphones sur le marché de l’UE.

Pourquoi le Conseil européen a-t-il adopté la loi sur les piles remplaçables ?

La loi sur les piles remplaçables existe pour inciter les fabricants à créer une économie circulaire pour les piles rechargeables. Actuellement, que indique « économie circulaire » ? Il fait référence à un processus de fabrication spécifique qui utilise autant que possible des matériaux recyclés.

Si nous vivions dans un monde parfait, nous aurions de nouvelles versions de smartphones utilisant des matériaux 100 % recyclés. Cela aurait entraîné une réduction des déchets et une approche plus respectueuse de l’environnement dans la fabrication des smartphones. Bien sûr, un chiffre de 100% serait pratiquement impossible. Mais, avec la bonne approche, se rapprocher de 100 % est certainement possible.

Si vous souhaitez mieux comprendre la nouvelle loi, voici quelques-unes des règles qu’elle énonce pour les téléphones à batteries remplaçables :

Collectes de déchets sur batteries

Les fabricants doivent collecter 63 % des batteries portables qui iraient généralement à la décharge d’ici la fin de 2027. Et d’ici la fin de 2030, les équipementiers doivent augmenter ce nombre à 73 %.

Récupération des déchets pour les batteries usagées

D’ici 2027, la récupération du lithium des batteries usagées devrait être de 50 %. Et le pourcentage devrait être de 80 % d’ici la fin de 2031. Cela indique que 80 % du lithium à l’intérieur des batteries devrait être récupéré et réutilisé pour la fabrication de nouvelles batteries.

Nouvelles exigences minimales pour la fabrication de batteries

Les véhicules électriques (véhicules électriques), SLI (démarrage, éclairage et allumage) et les batteries industrielles devront être fabriqués avec certains pourcentages de contenu recyclable. Initialement, la règle le fixe à 85 % pour le plomb, 16 % pour le cobalt, 6 % pour le nickel et 6 % pour le lithium.

Un nouvel objectif pour l’efficacité du recyclage précoce

L’objectif de recyclage des batteries nickel-cadmium devrait être de 80 % d’ici fin 2025. Et pour toutes les autres batteries, l’objectif d’efficacité devrait être de 50 % d’ici 2025.

Analyse : Cela indique-t-il qu’il y aura des versions distinctes de téléphones avec des batteries remplaçables ?

La législation adoptée par le Conseil européen ne s’applique pas exclusivement au marché de l’UE. Par exemple, le Conseil européen a adopté l’année dernière une loi sur l’USB-C. Selon lui, tous les téléphones devraient avoir des ports USB-C d’ici 2024. Et cela a obligé Apple à abandonner son port Lightning et à passer à l’USB-C pour les iPhones de toutes les régions.

Par conséquent, la nouvelle loi sur les batteries remplaçables aura un effet sur tous les marchés. De plus, vous devez tenir compte du fait que des entreprises telles qu’Apple, Google et Samsung ne conçoivent pas d’appareils spécifiques à l’Europe. Les fabricants ne créeront pas de versions exclusives de téléphones uniquement pour le marché de l’UE.

En examinant la loi promulguée par l’UE, vous pouvez voir qu’elle ne tourne pas seulement autour des smartphones. Cette loi modifiera également les ordinateurs portables, les tablettes, les vélos électriques, les véhicules électriques et tout ce qui a une batterie rechargeable. Oui, vous pourrez enfin bientôt remplacer les batteries de vos tablettes gaming !

Que feront les fabricants de smartphones maintenant ?

Ne vous attendez pas à voir des appareils avec des batteries remplaçables pour l’instant. Comme mentionné précédemment, la période de grâce pour la loi sur les batteries remplaçables est jusqu’en 2027. Cela donne aux équipementiers suffisamment de temps pour reconcevoir leurs produits et leur processus de fabrication.

Cependant, il est possible d’observer de légers changements de conception dans les téléphones sortis l’année prochaine. Cependant, il faudra beaucoup de temps aux fabricants pour disposer de conceptions, d’équipements et d’une chaîne d’approvisionnement prêts à créer des téléphones avec des batteries remplaçables à grande échelle.

De plus, les fabricants doivent concevoir une conception qui conservera certaines des fonctionnalités haut de gamme existantes. Par exemple, l’obtention d’un indice de protection IP68 sur un appareil avec des batteries remplaçables pose des défis importants. Les OEM pourraient même avoir besoin d’augmenter le prix des téléphones, car les nouvelles conceptions peuvent augmenter considérablement le coût de production.

Un autre facteur qui sera un défi pour les fabricants est un dos en verre. De nos jours, les téléphones sont fournis avec des dalles arrière en verre collés. Et tous les téléphones modernes n’ont pas de batteries faciles à remplacer. Dans le passé, les téléphones étaient équipés d’un dos en plastique, ce qui permettait aux utilisateurs de retirer facilement les batteries. Alors, cela indique-t-il que nous verrons de nouveaux modèles de dos ?

Il est encore trop tôt pour dire si nous verrons des fabricants apporter des changements substantiels à leurs smartphones. Si les équipementiers parviennent à surmonter efficacement ces obstacles, nous ne verrons peut-être que peu ou pas de changements dans la conception globale des smartphones.

Mais force est de constater que ce changement sera une bonne nouvelle pour les consommateurs. Il sera enfin possible d’utiliser le même smartphone pendant des années sans avoir à dépenser trop pour remplacer les batteries.

