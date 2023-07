Ventilateur à commande vocale : Farewell, télécommande !

Le temps chaud me rend vraiment paresseux. J’ai du mal à me lever du canapé quand il fait une chaleur étouffante. Pourtant, je voudrais juste augmenter la vitesse du ventilateur. Mais la télécommande a disparu. Une fois de plus. Pendant ce temps, je transpire à mort. Et je me demande comment je vais survivre à cet été.

Il me faudrait un ventilateur à commande vocale !

J’aimerais aussi en avoir un avec commande par application, car je ne quitte pas mon smartphone des yeux aussi vite qu’une télécommande. En fin de compte, c’est la même chose : les appareils, s’ils le peuvent, font généralement les deux.

Que peut faire un ventilateur à commande vocale ?

Il existe trois façons de commander un ventilateur à distance :

Télécommande

Commande vocale

Application pour iOS et Android

De cette façon, vous pouvez utiliser le ventilateur

pour l’allumer et l’éteindre,

changer de mode de fonctionnement,

la direction du jet d’air ou

régler la minuterie de sommeil.

Cependant, la plupart des ventilateurs n’ont pas de microphone intégré. Vous avez donc besoin d’un haut-parleur intelligent avec Amazon Alexa ou Google Assistant qui enregistre votre commande vocale et la transmet au ventilateur. Il s’agit d’une simple instruction qui peut également être donnée par une application sur votre smartphone ou votre tablette. C’est pourquoi les appareils peuvent alors faire les deux.

Le ventilateur a besoin d’un haut-parleur intelligent pour comprendre la commande vocale (image : Gigaset)

Si vous avez banni votre téléphone portable de votre chambre à coucher, vous pouvez difficilement vous passer de la commande vocale. Imaginez que vous êtes allongé dans votre lit, que vous vous êtes assoupi quelques instants et que vous voulez juste activer la minuterie du ventilateur. Il suffit alors de dire brièvement bonne nuit au ventilateur : « Alexa, éteins le ventilateur dans 20 minutes. Merci ». La formulation exacte dépend de l’appareil et de la compétence Alexa.

Le contrôle via l’application du fabricant offre toutefois un autre avantage : vous pouvez relier des appareils entre eux – par exemple, commander plusieurs ventilateurs en même temps ou démarrer automatiquement le ventilateur lorsque le climatiseur du même fabricant se met en marche. Même un détecteur de mouvement placé sur la porte d’entrée peut mettre en marche automatiquement le ventilateur lorsque vous rentrez chez vous. Il s’agit alors presque d’une petite maison intelligente pour le climat de la maison.

Hama fournit une application avec son ventilateur de tour (Image : Hama)

Les appareils se connectent entre eux ou à Internet par ondes radio. Les ventilateurs intelligents ne disposent généralement que d’un simple accès WLAN via WiFi b/g/n sur le réseau 2,4 GHz. Sur cette fréquence, les connexions sans fil ont toutefois une portée légèrement supérieure, ce dont profitent les chambres à coucher qui sont un peu plus éloignées du routeur WLAN.

Quelques ventilateurs avec commande vocale

Vous pouvez également acheter des ventilateurs à commande vocale chez Netcost-security.fr.

Le Nedis WIFIFN10CWT est un ventilateur sur pied classique avec de grandes roues à pales dans un boîtier à grille (diamètre : 40 cm). Vous pouvez le commander via une application ou par commande vocale via Amazon Echo ou Google Home. Vous pouvez également le combiner avec d’autres appareils SmartLife de Nedis.

Le ventilateur Nedis WIFIFN10CWT peut être contrôlé à distance, par la voix ou par une application (Photo : Nedis)

Le ventilateur sur pied intelligent de Hama est une alternative dans un format différent. Vous pouvez le contrôler de la même manière depuis votre canapé. Sa particularité, outre son design fin, est d’afficher la température ambiante. Il est donc équipé de capteurs que vous pouvez également lire via l’application.

Si vous voulez un peu plus de technologie, vous devriez vous pencher sur un climatiseur monobloc. Le Blaupunkt Moby Blue S 1111T peut non seulement faire circuler l’air dans la pièce comme un ventilateur, mais aussi refroidir, chauffer et déshumidifier. Ici aussi, il y a une télécommande ainsi que des applications pour Apple et Android, et la possibilité de contrôler le monobloc par commande vocale via un haut-parleur intelligent. Le même appareil existe également en noir sous le nom de Blaupunkt Moby Blue S 1111BT.

La commande vocale de ce ventilateur de tour nécessite Amazon Alexa ou Google Assistant (Image : Hama)

Une alternative si vous souhaitez continuer à utiliser votre ventilateur : Avec une prise électrique intelligente, vous pouvez tout de même allumer et éteindre l’appareil. Vous ne pourrez pas influencer la direction et l’intensité du flux d’air de cette manière. Mais dans la chambre à coucher, la prise sans fil n’est pas une mauvaise solution.

Ce qui est important pour le ventilateur

La première impression lorsque vous allumez un ventilateur est son niveau sonore. Un flux d’air permanent dans le salon peut produire entre 30 et 55 db. Cela correspond à une échelle allant du chuchotement à une conversation bruyante. Si le flux d’air n’est pas réglé aussi fort, l’appareil fonctionne proportionnellement plus doucement, et même vraiment silencieusement en mode nuit.

Vous ne vous rendrez compte du coût de cette brise agréable dans votre appartement que lorsque vous recevrez votre facture d’électricité. Un ventilateur consomme entre 10 et 40 watts. En gros, cela représente 10 à 30 centimes par jour. Le coût exact dépend de plusieurs facteurs, mais la commande vocale ou la connexion à une application n’augmente la consommation d’électricité que de manière marginale. Il n’existe malheureusement pas de label énergétique pour les ventilateurs.

Le climatiseur monobloc Blaupunkt Moby Blue S offre non seulement une commande vocale, mais aussi le refroidissement, le chauffage et la déshumidification (Photo : Blaupunkt)

Mais ce qui est vraiment important, c’est ce que vous ressentez. En effet, lorsque les fenêtres et les portes sont fermées et que le ventilateur fonctionne, il fait d’abord plus chaud dans la pièce, car tout appareil électrique en fonctionnement produit inévitablement de la chaleur. – Vous ne ressentez qu’un effet de refroidissement, car le courant d’air permet à la sueur sur votre peau de mieux s’évaporer. C’est alors une sensation agréable. Par cette chaleur, c’est même extraordinaire !

Certains fabricants ont donc imaginé des hélices spéciales pour rendre le courant d’air plus agréable ou plus efficace. Un contrôle intelligent de l’angle ou un flux d’air oscillant devraient avoir un effet similaire. Certains ventilateurs sont même censés simuler le vrai vent. Cool, non ?

Protéger contre la chaleur en général

Avant de penser à rafraîchir votre logement, il est préférable de ne pas laisser entrer la chaleur. Le moyen le plus efficace est de garder les fenêtres et les portes fermées et de les obscurcir pendant la journée – avec des rideaux, des stores, des volets ou des persiennes.

Toujours se protéger du soleil – même avec des moyens simples

Vous devez néanmoins laisser entrer de l’air frais de temps en temps dans votre logement, car le manque d’oxygène vous fatigue. Aérez donc bien la nuit. Vous pouvez aussi aérer le matin, le soir et une ou deux fois de temps en temps en faisant des courants d’air ou des poussées. Ces deux méthodes sont plus efficaces que de laisser la fenêtre ouverte. En été, il faut environ 30 minutes pour renouveler tout l’air d’un appartement.

Mon collègue Charles a rédigé un article contenant d’autres conseils pratiques sur la manière de rafraîchir votre appartement. En voici quelques exemples : fermez les portes des chambres, emportez des packs réfrigérants au lit ou placez un bol de glaçons devant le ventilateur.

Conclusion : rester assis et chiller

Un ventilateur dans la maison a toujours été une bonne idée lorsque le thermomètre affiche plus de 30 degrés à l’extérieur. Les étés sont aussi de plus en plus chauds. Le ventilateur bon marché de la dernière table à la caisse fait aussi l’affaire. En surface, oui. Mais le petit plus sous forme de commande, sans avoir à se lever du canapé, vaut vraiment la peine. Car il fait sacrément chaud !

Certains ventilateurs sont livrés avec une télécommande. Mais avec le temps, celles-ci sont souvent perdues – brièvement ou définitivement. Un contrôle plus stable et même plus simple du flux d’air rafraîchissant est possible via une application pour smartphone et tablette ou même par commande vocale. Mais pour cela, il vous faut un haut-parleur intelligent avec Alexa ou Google à portée de main.

Grâce à la commande vocale du ventilateur, vous avez encore moins besoin de bouger quand la chaleur est insupportable. Vous économisez de l’énergie. Il ne manque plus qu’une solution intelligente pour vous livrer des boissons fraîches sur votre canapé. Attendez, elle existe déjà ! Le réfrigérateur comme table de salon. C’est la vie.

