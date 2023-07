TSMC sur l’usine de fabrication de puces de l’Arizona : Pas de décès ; les travailleurs taïwanais ne sont que temporaires

Le fabricant de puces Apple TSMC a répondu aux récentes inquiétudes concernant la sécurité et les pertes d’emploi potentielles aux États-Unis pendant la phase de construction et d’installation de son usine de fabrication de puces en Arizona.

L’entreprise a nié l’existence d’un problème de sécurité dans l’usine et a répondu aux inquiétudes concernant les plans susceptibles d’avoir un impact sur les emplois américains …

TSMC a annoncé pour la première fois en 2020 son intention de construire une ou plusieurs usines de fabrication de puces en Arizona. Le projet prévoyait la création de 1 600 emplois aux États-Unis, y compris dans la chaîne d’approvisionnement locale.

L’entreprise a demandé d’importantes subventions au gouvernement américain pour pouvoir aller de l’avant. Apple a soutenu cette offre, en faisant pression au nom de TSMC dans le cadre du CHIPS Act, un programme de 50 milliards de dollars visant à promouvoir la fabrication de puces aux États-Unis. TSMC a par la suite exigé deux fois plus d’argent que ce qui lui avait été initialement proposé.

Apple a déclaré que l’usine fabriquerait des puces pour ses appareils, mais seulement pour les plus anciens.

Des inquiétudes ont récemment été exprimées au sujet de la sécurité dans l’usine, avec des rapports faisant état d’accidents graves et de deux décès – bien que l’un d’entre eux ait été décrit comme une overdose de drogue. L’entreprise a également été accusée d’avoir déguisé une évacuation pour une fuite de gaz dangereuse en un exercice de tir actif.

Par ailleurs, TSMC prévoit de faire venir des centaines de travailleurs de Taïwan, après que le projet a dépassé le budget et pris du retard. Cela a suscité des inquiétudes quant à l’avenir des 12 000 travailleurs américains employés sur le site.

Fronteras a rapporté une déclaration de TSMC sur la sécurité de l’usine.

TSMC effectue également ses propres audits internes des dossiers de sécurité par rapport aux chiffres nationaux et de l’État. En Arizona, nos taux d’incidents avec blessures sont nettement inférieurs à ceux de l’État et du pays.

La déclaration ne répond pas aux affirmations selon lesquelles un réseau complexe de contractants et de sous-traitants indique que de nombreux accidents ne sont pas enregistrés par TSMC, les rapports d’incidents obligatoires étant plutôt répartis entre de nombreuses entreprises différentes.

En ce qui concerne les emplois, l’entreprise a déclaré que les travailleurs taïwanais étaient nécessaires, mais qu’ils ne seraient que temporaires et qu’ils n’affecteraient pas les emplois américains.

Nous exploitons des systèmes de fabrication de puces très sophistiqués et une expertise unique est nécessaire pour les activités de construction spécifiques de TSMC en Arizona. Nous faisons venir en Arizona des talents spécialisés sélectionnés et dotés d’une solide expérience dans ce domaine. Ces travailleurs seront ici temporairement pour soutenir la montée en puissance rapide de ce projet et pour nous aider à construire ce qui sera la technologie de fabrication de semi-conducteurs la plus avancée aux États-Unis. Ces affectations temporaires n’auront aucune incidence sur les 12 000 travailleurs actuellement présents sur le site chaque jour, ni sur notre recrutement aux États-Unis.