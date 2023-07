Découvrez l’Asus Zenfone 10 : petit par la taille, grand par les fonctionnalités

Asus est un acteur majeur sur le marché des smartphones depuis des années, et leur dernière offre, le Zenfone 10, est un solide concurrent pour le meilleur petit smartphone de 2023.

Asus Zenfone 10 : le petit smartphone qui a du punch

Conception et affichage

Le Zenfone 10 dispose d’un écran OLED de 5,9 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. L’écran est net et dynamique, et il a un bon angle de vue. Le téléphone est également très compact et léger, ce qui le rend facile à tenir et à utiliser d’une seule main.

Performance

Le Zenfone 10 est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2, qui est l’un des processeurs les plus puissants du marché. Le téléphone dispose également de 8 ou 16 Go de RAM, selon la configuration choisie. Cette combinaison de hardware garantit que le Zenfone 10 peut gérer facilement les tâches les plus exigeantes.

Caméra

Le Zenfone 10 dispose d’un système de caméra arrière à triple objectif, composé d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur ultra large de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Le système de caméra prend de bonnes photos dans la plupart des conditions, et il est également capable d’enregistrer des vidéos 4K. La caméra frontale est un capteur 13MP qui prend de bons selfies.

Vie de la batterie

Le Zenfone 10 dispose d’une batterie de 4300 mAh, ce qui est plus que suffisant pour vous permettre de passer une journée complète d’utilisation, même si vous êtes un gros utilisateur. Le téléphone prend également en charge la charge rapide, ce qui vous permet de le recharger rapidement si vous en avez besoin.

Logiciel

Le Zenfone 10 fonctionne sur Android 13, avec le skin ZenUI d’Asus sur le dessus. ZenUI est une interface propre et conviviale qui n’ajoute pas trop de bloatware. Le téléphone est également fourni avec un certain nombre d’applications préinstallées, telles que Netflix, Amazon Prime Video et Spotify.

Autres caractéristiques

Le Zenfone 10 possède un certain nombre d’autres fonctionnalités, notamment un capteur d’empreintes digitales, le déverrouillage du visage, NFC et une socket casque. Le téléphone prend également en charge la connectivité 5G.

Conclusion

L’Asus Zenfone 10 est un excellent choix pour les personnes qui recherchent un smartphone petit, puissant et abordable. Il a un excellent design, une batterie longue durée et un système de caméra performant. Si vous cherchez un nouveau téléphone, le Zenfone 10 vaut vraiment la peine d’être considéré.

Avantages et inconvénients de l’Asus Zenfone 10 :

Avantages:

Conception petite et légère

Puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2

Batterie longue durée

Bon système de caméra

Charge rapide

Prix ​​abordable

Connectivité 5G

Les inconvénients:

Pas de téléobjectif

Seulement deux ans de mises à jour Android

Pas de stockage extensible

A qui s’adresse l’Asus Zenfone 10 ?

L’Asus Zenfone 10 est un excellent choix pour les personnes qui recherchent un smartphone petit, puissant et abordable. C’est également un bon choix pour les personnes qui recherchent un téléphone facile à utiliser d’une seule main.

Si vous recherchez un téléphone avec un téléobjectif ou plus de deux ans de mises à jour Android, le Zenfone 10 n’est peut-être pas la meilleure option pour vous. Cependant, si vous recherchez un smartphone petit, puissant et abordable, le Zenfone 10 vaut vraiment la peine d’être considéré.

Voici quelques-unes des alternatives à l’Asus Zenfone 10 :

iPhone 13 mini

GooglePixel 6

Galaxy S22

OnePlus 10 Pro

Quelle est la prochaine étape pour la série Asus Zenfone ?

Asus n’a pas encore annoncé de plans pour un successeur au Zenfone 10. Cependant, étant donné la popularité du téléphone, il est probable que nous verrons un nouveau Zenfone 10 dans un avenir proche.

En attendant, le Zenfone 10 reste un excellent choix pour les personnes qui recherchent un petit smartphone puissant et abordable. C’est un téléphone complet qui offre beaucoup de valeur pour le prix.

Voici quelques-unes des choses que j’aimerais voir améliorées dans la prochaine génération de la série Asus Zenfone :

Un téléobjectif

Plus de deux ans de mises à jour Android

Stockage extensible

Caractéristiques ASUS Zenfone 10

Écran Full HD+ AMOLED HDR 10+ 20:9 de 5,9 pouces (2400 × 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 144 Hz, luminosité maximale de 1100 nits, 151,9 % sRGB, gamme de couleurs 112 % DCI-P3, Delta E<1, HDR10+, protection Corning Gorilla Glass Victus

Plate-forme mobile jusqu’à 3,2 GHz Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4 nm avec GPU Adreno 740

8 Go de RAM LPDDR5X avec 128 Go / 256 Go de stockage UFS 4.0, 16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ASUS ZenUI

Double SIM (nano + nano)

Appareil photo 50MP avec capteur Sony IMX766, ouverture f/1.9, stabilisation de cardan à six axes 2.0, 2×2 OCL PDAF, appareil photo ultra-large 13MP 120°, Dual PDAF, enregistrement vidéo 8K 24fps

Caméra frontale 32MP avec technologie RGBW

Socket audio 3,5 mm, Qualcomm Aqstic WCD9380, Haut-parleurs stéréo, Dirac Virtuo pour le son spatial du casque, Deux microphones avec technologie de réduction du bruit audio OZO

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68)

Scanner d’empreintes digitales monté sur le côté

Dimensions : 146,5 × 68,1 × 9,4 mm ; Poids : 172 g

5G SA/NSA, double VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11be 7, Bluetooth 5.3, prise en charge GNSS GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1 /L5) et NavIC(L5), USB Type-C, NFC

4300mAh (typique) avec charge rapide 30W, charge sans fil 15W

Réflexions supplémentaires sur l’Asus Zenfone 10 :

La petite taille du téléphone est l’un de ses plus grands atouts. Il est facile à tenir et à utiliser d’une seule main, et il est également très compact.

Les performances du téléphone sont également très bonnes. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 est l’un des processeurs les plus puissants du marché, et il garantit que le téléphone peut gérer facilement les tâches les plus exigeantes.

La durée de vie de la batterie du téléphone est également très bonne. La batterie de 4300 mAh peut facilement durer une journée complète d’utilisation, même si vous êtes un gros utilisateur.

Le système de caméra du téléphone est bon, mais ce n’est pas le meilleur du marché. Le capteur principal prend de bonnes photos dans la plupart des conditions, mais les capteurs ultra larges et macro ne sont pas aussi bons.

Le logiciel du téléphone est propre et convivial. ZenUI est un bon skin, et il n’ajoute pas trop de bloatware.

Dans l’ensemble, l’Asus Zenfone 10 est un excellent téléphone qui offre un excellent rapport qualité-prix. Il est petit, puissant et abordable, et il dispose d’un bon système de caméra et d’une batterie longue durée. Si vous recherchez un petit téléphone capable de tout faire, le Zenfone 10 est une excellente option.

