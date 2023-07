Karateka : le jeu d’arts martiaux de 1984 reprend vie dans un documentaire interactif

Remise en contexte : Jordan Mechner, le légendaire concepteur de jeux qui a créé Prince of Persia, a également introduit une toute nouvelle façon de raconter des histoires interactives. Avant Prince of Persia, Mechner a créé Karateka, un jeu dont l’histoire mériterait un documentaire à part entière.

Le développeur de jeux vidéo Digital Eclipse réalise un documentaire sur Karateka, la première véritable entreprise de Jordan Mechner dans le domaine du jeu vidéo, qui est sortie à l’origine sur l’ordinateur domestique Apple II en 1984. Karateka est, par définition, un jeu d’action d’arts martiaux qui, selon Digital Eclipse, a fait des progrès considérables en matière d’animation, de musique et de narration cinématographique.

Le documentaire Making of Karateka est la première production de la Gold Master Series, une nouvelle ligne de jeux indépendants et auto-publiés que l’on peut décrire comme des « documentaires interactifs ». Les joueurs et les fans auront l’occasion d’explorer la création du jeu, ses concepteurs et tout ce qui se trouve entre les deux, grâce à une riche collection de photos, d’audios, d’interviews et d’autres « artefacts numériques ».

La partie interactive de ces documentaires Gold Master est constituée des jeux eux-mêmes, qui seront accessibles dans toute leur splendeur d’origine sur les plateformes modernes, y compris les consoles et les PC. The Making of Karateka comprendra la version finale de Karateka, mais donnera également aux joueurs la possibilité de jouer à « plusieurs prototypes inachevés », dont celui que Mechner a présenté aux éditeurs.

Par ailleurs, le paquet comprendra également des prototypes de Deathbounce, un jeu de tir d’arcade que Mechner a essayé de créer avant Karateka, ainsi qu’une version mise à jour du jeu de 1984, simplement appelée Karateka Remastered.

Grâce à la multitude d’interviews, d’informations et d’expériences interactives incluses dans The Making of Karateka, Digital Eclipse promet aux joueurs d’apprendre à connaître le « vrai » Jordan Mechner, au-delà de sa réputation de concepteur de jeux vidéo parmi les plus légendaires et les plus reconnaissables. Francis Mechner, le père de Jordan et l’un des « héros méconnus » de l’histoire du jeu vidéo, jouera également un rôle dans le documentaire.

Après avoir été adapté à toutes les plates-formes de jeu possibles au cours des 30 dernières années, Karateka s’est vendu à au moins 500 000 exemplaires en 2000. Les testeurs originales ont salué le jeu comme une « percée » dans le secteur, une production où l’art « fusionne avec la technologie » pour produire un jeu aux qualités cinématographiques jamais vues auparavant (Hardcore Computist, 1985).

The Making of Karateka sera disponible sur Xbox, PlayStation, Switch et PC, où les joueurs auront également la possibilité d’acheter une version sans DRM via GOG.com. Digital Eclipse a déjà développé un autre documentaire interactif, intitulé Atari 50, qui se concentrait sur l’histoire d’Atari.

