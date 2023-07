Tap to Pay sur l’iPhone arrive aujourd’hui au Royaume-Unis, Revolut et Tyl sont les premiers à le proposer

Apple a annoncé que Tap to Pay sur iPhone était désormais déployé au Royaume-Unis, permettant aux petites entreprises d’accepter Apple Pay et les paiements par carte sans contact en n’utilisant rien d’autre que leur iPhone. Cette annonce fait suite à une expansion internationale à Taïwan et en Australie.

La fonctionnalité, qui permet aux propriétaires d’iPhone d’accepter des paiements sans lecteur de carte séparé, a été annoncée pour la première fois en février de l’année dernière, avec un déploiement progressif aux États-Unis par le biais d’une gamme croissante de processeurs de paiement….

Cette fonctionnalité permet à tout iPhone moderne de servir de terminal de paiement en utilisant la puce NFC. Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

Avec Tap to Pay sur iPhone, les commerçants peuvent déverrouiller l’acceptation des paiements sans contact via une application iOS compatible sur un iPhone Xs ou un appareil ultérieur fonctionnant avec la dernière version d’iOS. Lors du passage en caisse, le commerçant invitera simplement le client à tenir son iPhone ou son Apple Watch pour payer avec Apple Pay, sa carte de crédit ou de débit sans contact ou tout autre portefeuille numérique à proximité de l’iPhone du commerçant, et le paiement sera effectué en toute sécurité à l’aide de la technologie NFC. Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire pour accepter les paiements sans contact via Tap to Pay sur iPhone.

Apple indique que la fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui pour les entreprises qui utilisent Revolut ou Tyl de NatWest comme processeur de paiement, et que d’autres plateformes de paiement seront bientôt disponibles.

Tap to Pay sur iPhone est disponible pour les plateformes de paiement et les développeurs d’applications au Royaume-Unis, qui peuvent l’intégrer dans leurs applications iOS et l’offrir comme option d’acceptation de paiement à leurs clients professionnels. Revolut et Tyl by NatWest sont les premières plateformes de paiement à proposer Tap to Pay sur iPhone à leurs clients professionnels britanniques. Adyen, Dojo, myPOS, Stripe, SumUp, Viva Wallet, Worldline et Zettle by PayPal seront bientôt disponibles. Tap to Pay on iPhone sera également déployé dans les Apple Store du Royaume-Unis dans les semaines à venir.

« Nous avons vu Tap to Pay sur iPhone transformer l’expérience de la caisse pour de nombreux types de commerces, et nous sommes ravis d’aider les commerçants du Royaume-Unis en leur offrant un moyen simple, sécurisé et privé d’accepter les paiements sans contact grâce à la puissance, à la sécurité et à la commodité de l’iPhone, sans matériel supplémentaire », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et d’Apple Wallet chez Apple.