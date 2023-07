6 rôles technologiques les mieux rémunérés en 2023

Malgré les récents licenciements qui ont touché le personnel de centaines d’entreprises technologiques, dont les géants Microsoft, Alphabet et Meta, les statistiques montrent que l’avenir reste radieux pour ceux qui travaillent dans ce secteur. Une étude de Gartner montre que la demande continue de dépasser l’offre pour de nombreuses fonctions technologiques, tandis que les dépenses mondiales en informatique devraient augmenter de plus de 2 % avant le début de l’année 2024.

Ceux qui ont de l’expérience dans les domaines de l’IA, de la cybersécurité et de l’informatique en nuage sont mieux placés pour exiger des salaires plus élevés. Au sein de ces spécialités, la demande de talents solides continue de croître.

Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques-uns des emplois technologiques les mieux rémunérés et des opportunités actuelles pour ceux qui ont une expérience pertinente, tirée du Netcost-security.fr Job Board.

Experts en blockchain

Les ingénieurs travaillant dans le domaine de la blockchain peuvent espérer un salaire de départ de 150 000 dollars, ce qui en réalité une carrière lucrative dans la technologie. Les investissements continus des investisseurs en capital-risque dans le secteur et l’augmentation de l’adoption des solutions blockchain pour les paiements, les contrats intelligents et les identités numériques garantissent la croissance future de ce secteur.

La taille du marché mondial de la technologie blockchain a été évaluée à 10,02 milliards de dollars en 2022, et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 87,7% de 2023 à 2030. Les entreprises qui recrutent actuellement des talents expérimentés dans le domaine de la blockchain sont Third Republic et Deloitte.

Experts en IA

En 2020, plus de 80 millions d’emplois ont été créés dans le domaine de l’intelligence artificielle, et les communiqués ultérieurs de Gartner montrent que la demande de personnes possédant des compétences en IA ne ralentit pas, les dépenses dans ce domaine devant augmenter de 21 % d’une année sur l’autre.

Il est intéressant de noter que la demande de personnes possédant de solides compétences en apprentissage automatique est la plus forte dans les secteurs non technologiques, les entreprises s’efforçant de fournir les meilleurs services à leurs clients. Parmi les entreprises qui recrutent actuellement des travailleurs de l’IA, on trouve Amazon, Vanguard et Apple.

Ingénieur logiciel

Selon le Bureau américain des statistiques du travail (BLS), la demande d’ingénieurs logiciels devrait augmenter de 21 % d’ici 2028, car la demande de solutions en ligne augmente et les systèmes d’exploitation, les applications et les plateformes doivent devenir plus intelligents, plus rapides et plus intuitifs.

Les ingénieurs logiciels ayant fait leurs preuves dans le commerce de détail, l’agriculture et l’industrie manufacturière sont les plus demandés, car ces secteurs s’efforcent de suivre l’évolution des marchés et des technologies. Les entreprises qui recrutent des ingénieurs logiciels sont notamment Northrop Grumman, Republic Bank and Trust et Leidos.

Directeurs des technologies de l’information

Avoir des compétences techniques est une chose, diriger et motiver une équipe d’experts en technologie dans un marché volatile en est une autre. C’est pourquoi la demande de directeurs techniques, en particulier ceux qui ont des antécédents dans le domaine de la fintech, des start-ups et de l’IA, continue de croître, avec 82 000 postes à pourvoir d’ici 2031, selon le BLS. Des opportunités pour les responsables informatiques existent actuellement dans des entreprises telles que DuoLingo, MasterCard et PayPal.

Ingénieur en cybersécurité

Le BLS prévoit que l’emploi dans ce secteur augmentera de 31 % d’ici à 2029, et le US News & ; World Report indique que les salaires médians dans ce secteur commencent à 100 000 dollars.

Des opportunités pour les personnes ayant de l’expérience dans le domaine de la cybersécurité, notamment les analystes de données de sécurité, sont actuellement disponibles dans des entreprises telles que Booz Allen Hamilton et Ramp Financial.

Architecte Cloud

Alors que de plus en plus d’entreprises et d’organisations prennent conscience des avantages de l’informatique en nuage, la demande de personnes capables de créer des logiciels permettant aux entreprises de migrer leurs données vers l’informatique en nuage s’est accrue.

Les personnes ayant de l’expérience dans la conception, le développement et le déploiement de solutions de cloud computing sont donc très recherchées. Parmi les entreprises qui recherchent actuellement des architectes en informatique dématérialisée et des personnes ayant de l’expérience dans ce domaine, citons SAIC, Zoom et Salesforce.

