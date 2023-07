Le marché des PC est bloqué depuis 18 mois en raison de la faiblesse de la demande et de l’évolution des priorités budgétaires

Vue d’ensemble : Le ralentissement du marché mondial des PC s’est poursuivi au cours du deuxième trimestre, les livraisons mondiales ayant chuté de 13,4 % par communiqué à la même période de l’année précédente. Un communiqué préliminaire d’International Data Corporation (IDC) indique que la faible demande des consommateurs et des clients commerciaux, les vents contraires macroéconomiques continus et un changement dans les budgets informatiques sont les facteurs qui ont contribué à l’effondrement de 18 mois dans lequel se trouve actuellement l’industrie.

IDC a déclaré que le ralentissement a entraîné des niveaux de stocks élevés plus longtemps que prévu, et qu’aucun fabricant de PC n’a été épargné. Parmi les principaux fabricants d’ordinateurs, Apple et HP sont les seuls à ne pas avoir connu de baisse à deux chiffres au cours du deuxième trimestre.

Les livraisons de Mac ont augmenté de 10,3 % d’une année sur l’autre, en partie grâce aux problèmes d’approvisionnement rencontrés par Cupertino en 2022. HP, quant à lui, a vu ses livraisons diminuer de 0,8 % par communiqué au deuxième trimestre 2022, son stock ayant enfin commencé à se normaliser.

En ce qui concerne les chiffres bruts, Lenovo arrive en tête avec 14,2 millions de PC expédiés au cours du trimestre, suivi par HP avec 13,4 millions et Dell avec 10,3 millions d’unités expédiées. Apple a terminé quatrième avec 5,3 millions de Macs expédiés et Acer a complété le top cinq avec quatre millions de livraisons. Tous les autres fabricants ont totalisé 14,4 millions d’expéditions. Au total, 61,6 millions de PC ont été expédiés au cours du trimestre, contre 71,1 millions d’unités au cours du deuxième trimestre de l’année dernière.

Ryan Reith, vice-président du groupe IDC chargé du suivi des appareils clients, a déclaré que les montagnes russes de l’offre et de la demande auxquelles le secteur a été confronté au cours des cinq dernières années ont été extrêmement difficiles à gérer. D’une part, les entreprises ne veulent pas être confrontées à une pénurie d’offre comme celle qui s’est produite en 2020. À l’inverse, beaucoup hésitent à parier sur un rebond du marché à ce stade.

M. Reith a déclaré qu’IDC observe des signes de retour aux habitudes de consommation d’avant la pandémie, où les besoins informatiques sont partagés entre plusieurs plates-formes. Ainsi, le cabinet s’attend à ce que les dépenses favorisent les smartphones au détriment des PC. Du côté commercial, la réduction continue des effectifs et la croissance de l’IA générative ne font que créer davantage de confusion pour les directeurs financiers qui travaillent sur les budgets.

