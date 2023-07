Bear 2.0 est lancé avec un éditeur de nouvelle génération, plus de thèmes et une augmentation importante de la vitesse.

Si vous êtes à la recherche d’une application de prise de notes autre qu’Apple Notes, Bear est susceptible de figurer sur la liste des meilleures alternatives. Les créateurs de la populaire application de notes sortent aujourd’hui Bear 2.0, qui inclut ce qu’ils appellent l’éditeur next-gen et bien plus encore.

Bear est l’application de prise de notes par excellence pour les utilisateurs d’Apple Notes qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités supplémentaires non fournies par Apple. Bear 2.0 va encore plus loin avec plus de 20 nouvelles fonctionnalités, six nouveaux thèmes, des designs rafraîchis, y compris sur l’Apple Watch, et bien plus encore.

Les nouvelles fonctionnalités commencent avec l’éditeur de nouvelle génération de Bear :

Tables – Visualiser des informations en lignes et en colonnes

– Visualiser des informations en lignes et en colonnes Cacher Markdown – Les balises de formatage se cachent désormais pour un aspect plus propre et une lecture plus aisée. Par exemple, les astérisques pour en gras sera caché mais apparaîtra pour l’édition lorsque le mot sera sélectionné

– Les balises de formatage se cachent désormais pour un aspect plus propre et une lecture plus aisée. Par exemple, les astérisques pour sera caché mais apparaîtra pour l’édition lorsque le mot sera sélectionné Styles imbriqués – Ajoutez plusieurs styles au texte. Par exemple, gras et souligné sur le même mot

– Ajoutez plusieurs styles au texte. Par exemple, et souligné sur le même Fold – Repliez les sections de texte que vous n’avez plus besoin de voir (titres, tâches et listes).

– Repliez les sections de texte que vous n’avez plus besoin de voir (titres, tâches et listes). Le nouvel outil d’esquisse et le nouveau canevas (iOS) – Une expérience d’esquisse entièrement remaniée, de nouveaux outils de toile et la prise en charge de l’Apple PencilKit.

– Une expérience d’esquisse entièrement remaniée, de nouveaux outils de toile et la prise en charge de l’Apple PencilKit. Prise en charge des GIF – Les GIF peuvent être lus dans les notes

– Les GIF peuvent être lus dans les notes Aperçu des liens – Un aperçu des liens web sous forme de vignettes

– Un aperçu des liens web sous forme de vignettes Prévisualisation des PDF – Une vue miniature des PDF attachés

– Une vue miniature des PDF attachés Redimensionnement et recadrage de l’image – Redimensionnez et recadrez n’importe quelle image dans une note

– Redimensionnez et recadrez n’importe quelle image dans une note Notes de bas de page – Ajoutez des informations de référence pour un sujet et naviguez facilement jusqu’à lui.

– Ajoutez des informations de référence pour un sujet et naviguez facilement jusqu’à lui. Numérisation de documents (iOS) – Convertir des images en PDF

– Convertir des images en PDF Le tout nouveau clavier d’édition (iOS) – Formatez rapidement du texte et ajoutez des pièces jointes à partir d’un clavier personnalisé ( B Bouton UI)

– Formatez rapidement du texte et ajoutez des pièces jointes à partir d’un clavier personnalisé ( Bouton UI) Le tout nouveau sélecteur de photos (iOS) – Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs photos à la fois pour les insérer dans une note.

– Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs photos à la fois pour les insérer dans une note. Prise en charge de la langue RTL – Prise en charge des langues de droite à gauche telles que l’arabe et l’hébreu.

La nouvelle application propose également de nouvelles façons d’organiser et de trouver des notes dans Bear. Par exemple, Bear 2 introduit un nouveau panneau d’information qui présente une table des matières basée sur le titre et une liste de liens dans une note.

Bear ajoute également un nouveau widget sur l’écran d’accueil qui affiche une note au hasard, ainsi que des widgets sur l’écran de verrouillage pour la création de nouvelles notes, la recherche et l’affichage de la dernière note éditée.

Les fonctions de personnalisation comprennent la prise en charge de polices personnalisées, de nouveaux choix d’icônes d’applications et six nouveaux thèmes pour Bear Pro :

Notes

Notes sombres

Pin Rose

Rose Pine Dawn

Nuit de Tokyo

Academia

Bear pour Mac ajoute la prise en charge des raccourcis pour l’exportation et la sauvegarde des notes, et chaque version inclut une amélioration majeure de la vitesse. Les créateurs de Bear affirment que la version 2.0 est construite sur une nouvelle architecture qui est à la fois plus extensible et plus multiplateforme.

Bear 2 supporte les extensions Markdown qui permettent des fonctionnalités telles que les tableaux, les notes de bas de page et YAML. Une grande partie du noyau de Bear est désormais multiplateforme, ce qui indique que de larges portions de son code fonctionnent désormais sur Mac, iPad et iPhone. À l’avenir, cela devrait nous permettre d’ajouter plus facilement de nouvelles fonctionnalités.

Bear 2.0 est disponible gratuitement dans l’App Store sur iPhone, iPad et Mac.

L’abonnement optionnel Bear Pro à 2,99 $/mois ou 29,99 $/an comprend plus de formats d’exportation, des thèmes et des icônes, la recherche dans les PDF et les images, et la synchronisation iCloud entre les appareils.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :