Google publie Android 14 Beta 4 avec de nombreuses corrections de bugs

La quatrième version bêta d’Android 14 est disponible. Il s’agit également de la deuxième version bêta de la phase de stabilité de la plateforme. Android 14 est entré dans la phase de stabilité de la plateforme le mois dernier avec la sortie de la troisième bêta. Cela indique que nous ne verrons pas beaucoup de changements car Google se concentre sur la stabilité plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Néanmoins, il y aura quelques changements, alors découvrons-en plus sur la mise à jour Android 14 Beta 4.

Avec la sortie de la quatrième bêta, nous sommes assez proches de la version stable finale d’Android 14. Il reste encore quelques semaines avant de voir la version stable. D’ici là, Google publiera de petites mises à jour incrémentielles de la version bêta afin de corriger des bugs et d’améliorer la sécurité.

La quatrième version bêta d’Android 14 est disponible pour les Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet. Il s’agit de la première version bêta d’Android 14 pour Pixel Fold et Pixel Tablet. En plus des appareils éligibles, les utilisateurs doivent également être inscrits au programme bêta pour obtenir Android 14 Beta 4 par voie hertzienne.

Android 14 Beta 4 est disponible avec le numéro de build UPB4.230623.005 et le niveau du Security Patch de juillet 2023. La nouvelle version bêta est presque stable car elle corrige une liste de bugs ainsi qu’un nouvel Easter-egg.

Corrections d’Android 14 Beta 4

Voici le changelog officiel de la version Android 14 Beta 4.

Problèmes signalés par les développeurs

Correction d’un problème système qui provoquait l’arrêt de l’affichage des notifications et l’arrêt du fonctionnement des tuiles des Paramètres rapides jusqu’au redémarrage de l’appareil.

Correction d’un problème système qui provoquait parfois l’arrêt de l’enregistrement audio des applications VoIP lorsque l’écran était verrouillé ou que l’application était mise en arrière-plan.

Correction d’un problème qui faisait que le titre de la chanson en cours de lecture disparaissait brusquement ou était remplacé par d’autres informations lors de la transition d’un appareil du mode d’affichage permanent à l’écran de verrouillage.

Correction d’un problème qui empêchait parfois les appareils de se recharger ou qui permettait à un appareil de se recharger tout en signalant à tort des problèmes avec le câble de recharge ou l’accessoire connecté.

Correction d’un problème système qui provoquait parfois le plantage du service Android System Intelligence.

Autres problèmes résolus

Correction d’un problème qui provoquait l’apparition d’un CredentialManager échouait lors de l’utilisation de plusieurs jeux d’identifiants.

échouait lors de l’utilisation de plusieurs jeux d’identifiants. Correction de problèmes où l’API HealthConnect renvoyait dans certains cas des exceptions de pointeur nul aux applications appelantes.

Correction de problèmes pouvant entraîner des boucles de démarrage et des messages « Application not responding » sur certains appareils.

Correction d’un problème où certains éléments de l’interface utilisateur du système ne se recomposaient pas correctement lors du passage du mode jour au mode nuit.

Correction d’un problème système qui entraînait l’absence de réponse de la fenêtre Image dans l’image (PiP) lors de l’utilisation d’une application (telle que Google Maps) en mode PiP, puis du verrouillage de l’écran et de la réouverture de l’application en appuyant sur la notification sur l’écran de verrouillage.

Correction d’un problème où le fond d’écran de l’écran de verrouillage était parfois réinitialisé à un écran noir et vide lors de la définition d’un nouveau fond d’écran pour l’écran d’accueil.

Correction de problèmes qui entraînaient de mauvaises animations de l’interface utilisateur dans le lanceur.

Correction d’un problème où une boîte de dialogue de sélection d’intention était affichée de manière incorrecte pendant la configuration du profil de travail, ce qui empêchait l’utilisateur de terminer la configuration avec succès.

Correction d’un problème qui entraînait un affichage incorrect des bordures arrondies des notifications.

Correction d’un problème qui faisait qu’un appareil pouvait parfois ne plus répondre si la carte eSIM était désactivée.

Correction d’un problème où l’écran de verrouillage restait parfois bloqué sur un écran noir et vide.

Correction d’un problème avec ConnectivityService qui pouvait entraîner le blocage et le redémarrage d’un appareil dans de rares cas.

qui pouvait entraîner le blocage et le redémarrage d’un appareil dans de rares cas. Correction d’un problème qui provoquait parfois le blocage du curseur de volume du système sur l’écran.

Correction de problèmes où les titres de certaines pages de paramètres n’étaient pas annoncés correctement et où certaines zones de l’application Paramètres du système n’étaient pas accessibles lorsque TalkBack était activé.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’échec de l’enregistrement des empreintes digitales si l’appareil était tourné pendant l’enregistrement.

Correction d’un problème où les périphériques Bluetooth connectés n’étaient pas classés correctement dans le sélecteur de sortie audio du système.

Correction d’un problème où l’ombre de notification ne se fermait pas après avoir appuyé sur une notification pour lancer une intention. Correction d’un problème qui empêchait parfois l’affichage de l’horloge analogique lors de l’affichage de l’aperçu du fond d’écran.

Correction d’un problème qui entraînait parfois l’appairage d’un seul écouteur Bluetooth du côté droit.

Correction de problèmes empêchant les animations de lancement d’applications de se dérouler correctement.

Correction d’un problème où les notifications d’une conversation prioritaire étaient rejetées par erreur lorsque le groupe de notifications non prioritaires était rejeté.

Correction d’un problème où la feuille de partage se bloquait parfois après avoir appuyé sur le bouton de copie.

Correction d’un problème où l’interface utilisateur ne revenait pas au flux de travail de la feuille de partage si un utilisateur modifiait une image à partir de la feuille de partage.

Correction d’un problème qui entraînait parfois l’échec du déverrouillage du visage.

Correction d’un problème qui entraînait parfois la consommation d’énergie supplémentaire d’un casque USB lorsqu’il était connecté à un appareil qui passait un appel utilisant la voix sur LTE (VoLTE).

Correction d’une exception de pointeur nul qui provoquait parfois le plantage du lanceur après le lancement d’une application.

Correction d’un problème où, lors de l’utilisation d’un appareil avec un profil de travail, l’application Google Play Store dans le profil de travail se bloquait ou se plantait au lancement.

Correction de divers problèmes entraînant le blocage de l’interface utilisateur dans certains cas.

Correction d’autres problèmes qui affectaient la stabilité du système.

La mise à jour n’est disponible que pour les utilisateurs qui ont rejoint le programme bêta. Elle sera disponible sous la forme d’une mise à jour OTA (over-the-air) pour les utilisateurs bêta. Mais si vous êtes sur une version stable d’Android 13 et que vous souhaitez tester les versions bêta, vous pouvez facilement opter pour le programme bêta.

Vous pouvez également charger manuellement la version bêta d’Android 14 sur votre téléphone Pixel, vous pouvez télécharger les builds OTA pour une installation manuelle à partir de cette page.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes et également de charger votre téléphone à au moins 50 %.

