Lisa Su estime que l’IA fera bientôt partie intégrante de la conception des puces.

En bref : NVIDIA n’est pas la seule entreprise à vouloir capitaliser sur l’intérêt général pour les outils d’IA afin d’accélérer les charges de travail traditionnelles dans une variété d’industries. À l’instar de Team Green, AMD, dirigé par Lisa Su, souhaite également obtenir une part du marché des outils professionnels alimentés par l’IA et utilise déjà l’IA en interne pour aider à la conception de futures puces.

Selon une enquête récente, la soi-disant révolution de l’IA s’avère assez déprimante pour de nombreux cadres du secteur technologique. On craint de plus en plus que les technologies d’apprentissage automatique ne remplacent les humains plus rapidement que nous ne pouvons les former à nouveau, et cela n’aide pas non plus les entreprises, grandes et petites, à licencier des milliers de travailleurs, parfois dans l’intention explicite de décharger leur travail sur des modèles génératifs d’intelligence artificielle.

Bien entendu, l’IA ne préoccupe pas tous les leaders de la technologie. Des personnes comme Jensen Huang, PDG de NVIDIA, sont plus qu’enthousiastes quant à ses applications potentielles dans divers domaines. Ce n’est pas un secret non plus que NVIDIA est bien placé pour vendre la plupart des pelles à GPU pour la ruée vers l’or de l’IA. Lisa Su, PDG d’AMD, est également convaincue, bien qu’elle soit à la tête d’une entreprise qui ne s’est orientée que récemment vers le développement d’accélérateurs matériels pour l’intelligence artificielle.

Lors de la conférence mondiale sur l’intelligence artificielle à Shanghai, Su a fait quelques remarques sur la révolution de l’IA et sur la manière dont AMD exploite les avancées dans ce domaine pour la conception de ses futurs produits. Su pense que l’ingénierie hardware nécessitera bientôt un ensemble plus large de compétences pour produire des conceptions de puces compétitives. Mark Papermaster, directeur technique d’AMD, a également confirmé qu’AMD utilisait déjà des modèles d’IA dans la conception, le test et la vérification des semi-conducteurs, et qu’il prévoyait de les intégrer progressivement dans son flux de travail de conception de puces, parallèlement aux outils traditionnels d’automatisation de la conception électronique (EDA).

Si le langage marketing vous semble familier, c’est parce que nous l’avons déjà entendu de la part de NVIDIA ainsi que de tous les fournisseurs EDA qui cherchent à rendre leur suite logicielle plus attrayante pour les fabricants. Comme AMD, Team Green dispose d’une équipe croissante de chercheurs et d’ingénieurs qui se consacrent à l’automatisation et à l’amélioration de la conception des puces à l’aide d’outils d’IA, en se concentrant sur la résolution de problèmes difficiles tels que la congestion du routage et l’intégrité du signal, ainsi que sur l’optimisation des caractéristiques les plus élémentaires de la logique des transistors utilisée dans les GPU et d’autres siliciums avancés.

En ce qui concerne le hardware utilisé pour accélérer les tâches d’IA et les logiciels nécessaires pour en tirer parti, AMD est traditionnellement à la traîne par communiqué à NVIDIA. Récemment, Team Red a fait quelques progrès dans le domaine du hardware avec ses produits Radeon Instinct, mais ses bibliothèques logicielles ROCm n’ont pas encore été adoptées comme l’a été CUDA de NVIDIA.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :