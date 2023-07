Apple parle des fonctionnalités de watchOS 10, de l’évolution de la fonction du bouton latéral, et plus encore dans une interview

Pour les utilisateurs de l’Apple Watch, la mise à jour watchOS 10 de cette année apporte une poignée de changements majeurs avec des applications redessinées, la prise en charge des widgets, et bien plus encore. Dans une nouvelle interview accordée à Tom’s Guide, Apple revient en détail sur ces nouvelles fonctionnalités, et plus particulièrement sur ce qu’elles signifient pour les développeurs tiers et leurs applications watchOS.

Eric Charles, membre de l’équipe Worldwide Product Marketing d’Apple, explique que l’objectif de watchOS 10 est de permettre aux utilisateurs d’accéder à « plus d’informations d’un seul coup d’œil que jamais auparavant » lorsqu’ils lèvent le poignet. Cela passe en partie par le nouveau langage de conception d’Apple pour les applications intégrées à l’Apple Watch :

« Nous nous penchons vraiment sur l’idée d’utiliser l’ensemble de l’écran pour créer plus d’emplacements pour le contenu », a déclaré Charles. « Cela s’est très bien passé dans une application comme Weather, où vous pouvez désormais voir l’IQA, la vitesse du vent et vos données actualisées sans avoir à aller plus loin dans l’application. Cela permet de mieux découvrir le contenu et d’y jeter un coup d’œil.

Mais ces changements apportés à watchOS 10 s’accompagnent de maux de tête potentiels pour les utilisateurs de l’Apple Watch qui étaient habitués à l’ancien style d’apps et de navigation de l’Apple Watch, comme l’a souligné Kate Kozuach, rédactrice en chef de Tom’s Guide. Apple estime toutefois que les utilisateurs s’adapteront rapidement à ces changements et qu’ils en comprendront les avantages :

« Je pense qu’il sera très facile pour les utilisateurs de comprendre, surtout pour quelque chose d’aussi simple que le Centre de contrôle », a déclaré Charles. Cette commodité et cette rapidité faciliteront l’établissement d’une carte mentale du type « ce bouton fait apparaître telle ou telle chose ». Nous pensons que la clarté de la couronne numérique pour les applications et du bouton latéral pour le centre de contrôle sera très facile à accepter pour nos clients.

Dans le reste de l’entretien, Charles a souligné l’importance des développeurs de l’Apple Watch :

« Nous sommes à l’écoute de tous les commentaires, c’est pourquoi nous discutons toujours avec les développeurs de notre communauté », a déclaré Charles. « Nous aimons les entendre lorsque nous introduisons une nouvelle API pour comprendre comment elle fonctionne pour eux, et même pour avoir une idée de ce qu’elle ne fait pas. Par exemple, si elle ne va pas assez loin. Nous apprécions ce type de suggestion et de retour d’information ».

L’interview complète sur Tom’s Guide vaut la peine d’être lue et offre des informations intéressantes sur certaines des nouvelles fonctionnalités à venir pour les séances d’entraînement dans watchOS 10.

