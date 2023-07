Décision qui change la donne : Microsoft ouvre la voie à un accord avec Activision Blizzard

Microsoft a ouvert la voie à son acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. C’est le studio derrière Call of Duty. Il a remporté une bataille juridique clé contre la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. Une question dans l’affaire entendue la semaine dernière concernait la question de savoir si la FTC pouvait interrompre l’accord alors qu’elle n’avait pas encore de décision. Nous pensions que cela ferait ou détruirait l’acquisition d’Activision Blizzard.

Si Microsoft avait perdu au tribunal, ses tentatives d’acquérir la société derrière des jeux populaires comme World of Warcraft, Diablo 4 et Candy Crush auraient été infructueuses. La décision d’aujourd’hui ravive les chances de Microsoft de conclure l’accord avant la date limite du 18 juillet. Rien ne peut interférer avec l’accord, même l’opposition de la UK CMA.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que la FTC avait accepté une « suspension des litiges » au Royaume-Unis. La raison en est que c’est dans l’intérêt public. Microsoft a donc des raisons d’espérer une percée au Royaume-Unis.

Dans une déclaration envoyée à Eurogamer, Smith a déclaré: «Après la décision de justice d’aujourd’hui aux États-Unis, notre attention se tourne maintenant vers le Royaume-Unis. Bien que nous ne soyons pas d’accord avec les préoccupations de l’AMC, nous examinons comment la transaction pourrait être modifiée afin de répondre à ces préoccupations d’une manière acceptable pour l’AMC ». Microsoft et Activision ont saisi le Tribunal d’appel de la concurrence, demandant un sursis dans l’affaire britannique.

Microsoft achèvera-t-il sa fusion avec Activision Blizzard aux États-Unis ?

Microsoft a déclaré qu’il avait l’intention de contester la décision de la CMA plus tard ce mois-ci. Cette dernière pourrait prendre plusieurs mois. Même en cas de succès, Microsoft serait en mesure de soumettre à nouveau l’accord d’acquisition d’Activision Blizzard à l’AMC pour test après sa réticence initiale.

La décision de la CMA met le Royaume-Unis en désaccord avec le consensus général et remet en question s’il est vraiment « ouvert aux affaires ». Bloomberg a rapporté le mois dernier que Microsoft envisageait des mesures drastiques pour contourner le blocage de la CMA. Cela pourrait même inclure le retrait d’Activision Blizzard du Royaume-Unis.

La décision d’aujourd’hui de la FTC ajoute aux doutes sur le potentiel de l’accord au Royaume-Unis. Cependant, Microsoft doit encore décider de poursuivre ou non l’acquisition d’Activision Blizzard. Il faut considérer qu’il a déjà gagné la bénédiction de la Commission européenne de l’UE en faisant des concessions.

Le PDG de Xbox, Phil Spencer, a salué la décision de la FTC : « Les preuves ont montré que l’acquisition d’Activision Blizzard par microsoft-activision-blizzard est bonne pour l’industrie, et les affirmations de la FTC concernant le changement de console, les services d’abonnement multi-jeux et le cloud ne reflètent pas le réalités du marché du jeu. Depuis que nous avons annoncé cet accord pour la première fois, notre engagement à proposer plus de jeux à plus de personnes sur plus d’appareils s’est accru. Nous avons signé plusieurs accords pour rendre les jeux d’Activision Blizzard, les jeux propriétaires Xbox et Game Pass tous disponibles pour plus de joueurs qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Spencer s’est dit satisfait des efforts de Microsoft pour garantir l’accès et le choix des joueurs tout au long du processus.

