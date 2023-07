YouTube présente de nouvelles fonctionnalités : mode sombre, commandes de lecture et qualité améliorée pour Windows 11/10

YouTube apporte plusieurs mises à jour à son service, qui sont mises en œuvre sur leurs serveurs. Ces mises à jour introduisent quelques petites améliorations. Ils incluent l’ajout de deux nouveaux boutons qui permettent aux utilisateurs d’avancer ou de reculer tout en regardant une vidéo. D’autres changements incluent l’introduction de la prise en charge du mode sombre pour les suggestions de recherche, ainsi que l’activation d’un débit binaire plus élevé (1080p Premium) pour un plus large éventail d’appareils et de régions.

Nouvelles fonctionnalités, disponibilité et appareils pris en charge des nouvelles fonctionnalités YouTube pour Windows

La société déploie actuellement les mises à jour de YouTube.com et de l’application Web YouTube sur les navigateurs Microsoft Edge et Chrome pour Windows 10 et 11. Dans la capture d’écran, vous pouvez voir que Google a introduit deux nouveaux boutons, intitulés « retour » et » avant. » Ces boutons permettent aux utilisateurs d’avancer ou de reculer de 10 secondes tout en regardant une vidéo.

L’inclusion de boutons Précédent et Suivant offre aux utilisateurs une méthode simple et pratique pour naviguer dans une vidéo. Ces boutons vous permettent d’avancer ou de reculer facilement de 10 secondes, ce qui vous donne plus de contrôle sur la lecture de votre vidéo. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile lorsque vous souhaitez revoir ou revoir des sections spécifiques d’une vidéo.

Actuellement, vous pouvez déjà utiliser les touches fléchées du clavier pour avancer ou reculer rapidement les vidéos de cinq secondes. De plus, si vous utilisez un appareil tactile, vous avez la possibilité d’appuyer deux fois sur le côté gauche ou droit de la vidéo pour revenir en arrière ou en avant. Ces fonctionnalités existantes offrent des méthodes alternatives pour naviguer dans les vidéos en fonction de votre méthode d’entrée préférée.

Le mode sombre est amélioré dans l’application YouTube pour Windows

Google a récemment mis en place une petite mise à jour sur ses serveurs qui affecte les suggestions affichées dans le champ de recherche. Cette mise à jour garantit que les suggestions du champ de recherche correspondent au thème de l’appareil de l’utilisateur. Auparavant, le champ de recherche ne prenait pas en charge le mode sombre. Heureusement, cette fonctionnalité est maintenant mise à la disposition de tous les utilisateurs au fur et à mesure de son déploiement.

YouTube introduit un débit binaire plus élevé pour les vidéos 1080p premium

Google a commencé le processus d’introduction de son nouveau niveau premium pour YouTube. Cela offre une prise en charge de débit binaire plus élevé pour une expérience de visionnage améliorée sous Windows. Cette fonctionnalité est spécifiquement disponible pour les abonnés premium. Il se concentre sur l’amélioration de la qualité des vidéos 1080p en augmentant leur débit binaire. Ce faisant, les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure qualité vidéo lors de la diffusion de contenu en résolution 1080p.

Auparavant, YouTube limitait la fonctionnalité de débit binaire plus élevé pour les vidéos 1080p aux utilisateurs iOS et à des régions spécifiques. Cependant, avec les récentes mises à jour, YouTube a étendu la disponibilité de l’option « 1080p Premium » pour inclure toutes les régions et configurations. Cela indique que les utilisateurs peuvent désormais profiter de la qualité vidéo améliorée de la fonctionnalité de débit binaire plus élevé sur YouTube.com lorsqu’ils y accèdent via Windows 10 ou 11.

Si vous n’avez pas d’abonnement YouTube Premium, vous verrez toujours l’option de sélectionner la résolution 1080p pour les vidéos qui la prennent en charge. Cependant, lorsque vous cliquez sur le bouton 1080p, un message contextuel apparaîtra, vous invitant à vous abonner à YouTube Premium. Cela indique que l’option de qualité supérieure est exclusive aux abonnés premium. Par conséquent, les non-abonnés devront mettre à niveau leur compte pour y accéder.

La nouvelle option « 1080p Premium Enhanced Bitrate » est disponible pour les vidéos ayant une résolution maximale de 1080p. Mais il n’apparaît pas pour les vidéos 4K. Il est important de souligner que la nouvelle fonctionnalité premium n’est peut-être pas trop excitante, mais elle vise à améliorer l’expérience de visionnage. Ceci est particulièrement pertinent car Google avait auparavant réduit la qualité des vidéos 1080p. En utilisant cette option premium, les utilisateurs peuvent s’attendre à une qualité vidéo améliorée pour le contenu 1080p.

Un membre de l’équipe YouTube confirme les mises à jour

Selon un membre du personnel de YouTube qui a fourni des informations à Windows Latest, les mises à jour mentionnées précédemment ont été confirmées. De plus, le membre du personnel a mentionné que la société avait lancé le déploiement de la fonctionnalité dans d’autres régions au cours de ce mois. Cela indique que YouTube étend activement la disponibilité des mises à jour mentionnées pour atteindre une base d’utilisateurs plus large.

Actualité mobile et vidéo du moment