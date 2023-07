« Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas » semble être l’approche de Samsung avec le Galaxy A54. Le titan de la technologie sud-coréen croit qu’il faut s’en tenir à la formule gagnante et a annoncé le successeur du Galaxy A53 5G avec un minimum de changements. Le dernier smartphone de la série A est officiellement doté d’un nouveau module photo à trois lentilles avec un appareil photo primaire de 50 Mpixels qui capture des photos éclatantes. Si vous souhaitez améliorer les performances photographiques de votre Galaxy A54, vous pouvez télécharger Google Camera pour Samsung Galaxy A54.

Google Camera pour Samsung Galaxy A54 [Best Working GCam]

Le Samsung Galaxy A54 est équipé d’un nouveau chipset – Exynos 1380 – et il n’y a que quelques ports Pixel Camera aka GCam qui fonctionnent avec le smartphone. Heureusement, quelques ports sont compatibles avec le nouveau mid-ranger, grâce aux développeurs qui ont porté l’application. Comme je l’ai dit précédemment, l’appareil capture des photos décentes grâce à l’appareil photo Quad Bayer de 50MP qui utilise la technologie 4-in-1 pixel binning.

L’application appareil photo par défaut du Galaxy A54 est la même que celle disponible sur de nombreux téléphones de la série A équipés de One UI 5.1. Elle prend en charge des fonctionnalités telles que le mode portrait amélioré, le mode nuit, la technologie VDIS, le mode pro, l’optimiseur de scène et bien d’autres encore. Si vous êtes à la recherche d’une meilleure alternative tierce, vous pouvez télécharger l’application Google Camera sur votre smartphone et utiliser des fonctionnalités telles que le mode nuit. Voici comment télécharger et installer Google Camera sur votre Galaxy A54.

Téléchargez Google Camera pour Samsung Galaxy A54

L’accès à l’API Camera2 sur le Galaxy A54 est limité et il n’y a pas de support RAW. Par conséquent, les applications d’appareil photo portées peuvent avoir une prise en charge limitée sur l’appareil. Un développeur tiers nommé Shamim a porté une application GCam pour le Galaxy A54, mais avec quelques réductions de fonctionnalités. Ce portage fonctionne sur l’appareil de la série A. Voici le lien de téléchargement de l’application.

Il n’est pas nécessaire de modifier les paramètres, vous pouvez simplement l’installer comme n’importe quel APK tiers et commencer à l’utiliser normalement.

Comment installer l’appareil photo Google sur le Samsung Galaxy A54

Tout d’abord, téléchargez l’application à partir des liens ci-dessus. Après le téléchargement, allez dans les paramètres et activez les sources inconnues. Installez maintenant l’appareil photo Google. Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application et autorisez-la si nécessaire. C’est tout.

C’est fait. Commencez à capturer de superbes photos directement depuis le Galaxy A54. Nous ajouterons la version mise à jour et plus stable de GCam dès qu’elle sera disponible.

Source : Shamim

