realme UI 4.0 Open Beta disponible pour realme 8 4G

Une foule de téléphones de la série realme 8 ont déjà reçu la mise à jour realme UI 4.0 basée sur Android 13, notamment le realme 8 5G, le realme 8 Pro, le realme 8i et le realme 8s. Aujourd’hui, c’est au tour du realme 8 4G vanille de recevoir cette mise à jour. Alors que les propriétaires du realme 8 4G doivent encore attendre quelques jours pour recevoir la mise à jour stable, la bêta ouverte est déjà disponible pour le smartphone.

realme officiellement des actions les détails du programme bêta ouvert. Les détails révèlent que l’accès à la version bêta ouverte sera d’abord disponible pour les téléphones fonctionnant avec l’une de ces versions logicielles – RMX3085_11.C.15 | RMX3085_11.C.16 | RMX3085_11.C.17. Si votre téléphone est équipé d’un logiciel plus ancien, mettez-le à jour avec la version la plus récente. Il s’agit d’une mise à jour importante, assurez-vous donc que votre téléphone dispose d’un espace de stockage suffisant.

realme pousse le nouveau logiciel sur le realme 8 4G avec le numéro de version F.03. En parlant des fonctionnalités, alors la mise à niveau apporte une mise à jour de l’AOD, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil Private Safe, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, et plus encore. Vous pouvez également vous attendre à recevoir le nouveau correctif de sécurité mensuel avec la mise à jour.

Si vous possédez le realme 8 4G et que vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités de realme UI 4.0, vous pouvez rejoindre le programme bêta ouvert et essayer le nouvel habillage. Tout ce que vous avez à faire est de naviguer vers la mise à jour du logiciel dans les paramètres et de taper sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis de sélectionner la version d’essai et d’entrer les détails requis. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez la mise à jour de la version bêta ouverte via un OTA spécial.

Comme realme UI 4.0 basé sur Android 13 est une mise à jour majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous que vous avez suffisamment de données. De plus, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil vers le nouveau logiciel.

