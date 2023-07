AMD lance discrètement trois nouveaux processeurs Zen 3

Vue d’ensemble : Les processeurs Zen 4 d’AMD bénéficient de l’attention des médias et de l’intérêt des consommateurs, mais l’entreprise continue de livrer des puces Zen 3, en particulier aux OEM. La plupart d’entre elles ne sont même pas annoncées par AMD, ce qui fait que la plupart des personnes ignorent leur existence. L’une de ces puces est le Ryzen 3 5100, qui a été révélé récemment par une liste de support de CPU pour les cartes mères Gigabyte.

Comme on peut le voir sur le site officiel de Gigabyte (via momomo_us), le Ryzen 3 5100 est construit sur le processeur 7nm de TSMC et dispose de quatre cœurs et de huit threads. Il comprend également 2 Mo de cache L2, 8 Mo de cache L3, une fréquence de base à 3,8 GHz, une fréquence boost à 4,2 GHz et un TDP de 65W. Cependant, il n’y a pas de GPU intégré. La puce semble avoir été conçue exclusivement pour les OEM, il est donc peu probable que les amateurs de bricolage puissent en acheter une chez un revendeur.

Outre le Ryzen 3 5100, AMD a récemment lancé deux autres processeurs : le Ryzen 7 5700 et le Ryzen 5 5600X3D. Alors que le premier devrait être une autre exclusivité OEM, le second sera disponible au détail. En ce qui concerne l’architecture, le Ryzen 7 5700 fait partie de la gamme Cezanne, tandis que le Ryzen 5 5600X3D est une version modifiée d’une puce Vermeer existante. Le Ryzen 3 5100 utilise également l’architecture Cezanne, par opposition à Vermeer.

Le Ryzen 7 5700 est une puce à 8 cœurs et 16 threads construite sur le processeur 7nm et basée sur l’architecture Zen 3. Elle dispose de 4 Mo de cache L2, 16 Mo de cache L3, d’une fréquence de base à 3,7 GHz, d’une fréquence boost à 4,6 GHz et d’un TDP de 65 W. Le Ryzen 5700G/GE est équipé d’un iGPU Vega, mais la déclinaison Non-G est dépourvue de puce graphique intégrée. Toutes les nouvelles puces sont conçues pour le socket AM4 et devraient être compatibles avec les cartes mères AMD des séries 400 et 500 à la suite d’une mise à jour du firmware.

Il est important de souligner que le Ryzen 3 5100 devait être lancé l’année dernière. Selon un communiqué datant de mars 2022, les Ryzen 7 5700, Ryzen 7 4700 et Ryzen 3 5100 devaient tous arriver en avril 2022, mais cela n’a jamais été le cas. Alors que le Ryzen 7 4700 reste introuvable à ce jour, les deux autres ont été officiellement lancés.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :